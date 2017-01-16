Такого рода экспертиза предназначена в первую очередь для того, чтобы проверить эффективность тех или иных средств и решений. В частности, рассматривается точность измерений, подборка параметров, выбор методологии и используемых средств.

Метрологическое обеспечение нуждается в постоянном анализе. Во время экспертизы обязательно должны быть рассмотрены первоначально используемые алгоритмы действий. Рассматривается их эффективность. Но просто сказать о том, что они не подходят, нельзя. Необходимо будет также предложить какие-то альтернативы, которые смогут привести к лучшим результатам. Это должно быть обоснованно.

Не нужно думать о том, что метрологическая экспертиза технической документации является сугубо контрольной операцией. В нынешних условиях такого рода экспертиза предназначена для решения технических экономических проблем. Зачастую реализацию некоторых аспектов метрологического обеспечения можно осуществить разнообразными вариантами. Оптимальный выбор и ряд прочих оценок может потребовать использования научного подхода и проведения какого-то исследования.

Метрологическая экспертиза – компонент целого перечня работ по метрологии и может являться составляющей технической экспертизы для конструкторской, технической, а также проектной документации.

Надобность в такого рода экспертизе может исчезнуть в том случае, если во время создания технической документации была осуществлена метрологическая проработка при помощи привлекаемых профессионалов, работающих в метрологической службе.

Цели метрологической экспертизы

Главная цель рассматриваемой экспертизы заключается в том, чтобы обеспечить рациональное метрологическое обеспечение, соблюдение общих и специфических требований, выработать оптимальное решение.

Сами цели экспертизы определяются предназначением, а также содержанием технических документов. Такого рода экспертиза очень часто включает в себя метрологический контроль документов. Производится сверка с различными современными стандартами, выявляется несоответствие с ними. Метрологическая экспертиза технической документации преследует и другие цели, которые четко описаны на сайте эксперта, позволяющие решать множество сложных задач.

Метрологический контроль можно производить во время нормоконтроля технических документов силами специальных, либо же тщательно подготовленных в области специалистов-нормоконтролеров.

Самой понятной формой фиксации итогов рассматриваемой экспертизы являются замечания специалиста в виде внесения поправки на полях. После проведения учета разработчиком данных замечаний, работник должен визировать оригиналы либо же подлинники документации. Также, очень часто применяется экспертное заключение. В случае, если произошёл конфликт, то этой работой занимается главный инженер.