Необходимость слежения за человеком или транспортным средством возникает в различных жизненных ситуациях. GPS-маячком не могут пользоваться правоохранители, частные детективы, ревнивые супруги, а также заботливые родители, которые в любой ситуации хотят знать, где находится их ребенок для того, чтобы в случае необходимости оказать ему помощь и оперативно найти месторасположение на карте родного города. Миниатюрные GPS-маячки помогают определить место, в котором находится объект с закрепленным на нем навигационным маячком.

С помощью компьютерной программы после активации GPS можно отслеживать передвижение объекта, его остановки, а также следить за любыми изменениями через компьютер или программу в смартфоне. Если вы используете слежение через мобильный телефон, это может несколько понижать уровень заряда батареи, но в тоже время вы можете следить за зарядкой гаджета, на котором установлен маячок, отмечать посещение различных заведений, скорость, с которой двигается объект, будь то пеший человек, или транспортное средство, а также различные другие параметры. При помощи устройства с точностью до одного метра можно передавать и сообщать местонахождение объекта, а заказать такое устройство слежения в Украине легко можно на сайте компании www.fixon.com.ua.

Сегодня здесь можно найти выгодные предложения и скидки. Так, персональный GPS, который прежде стоил 2 600 гривен, сегодня можно купить за 2299 грн. Также существует маячок для животных в виде ошейника, при помощи которого владельцы могут отследить местонахождение потерявшейся кошки или собаки, или сбежавшей из дома. Автомобильный GPS стоит 2550 гривен, наиболее мощный гаджет с емкой батареей — 2600 грн. Вы можете более детально ознакомиться с параметрами разных гаджетов, если кликните на одну из позиций в каталоге, и узнать о различных функциях GPS-трекера. Так, он может отображать координаты, использоваться как powerbank для смартфона, в качестве фонарика или сигнализации. На одном заряде наиболее мощный GPS маячок f200 способен проработать 80 суток. В каталоге магазина представлены основные модели маячков, а также различные системы слежения за автомобилем и другими объектами, людьми и животными с помощью жучков. Связывайтесь с нашим менеджером в онлайн-диалоге или звоните нам по телефону в Киеве, и мы сможем проконсультировать вас в вопросах слежения и поможем подобрать наиболее подходящее устройство для мониторинга.