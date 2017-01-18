Буквально каждый день возрастает число юзеров, которые используют интернет в своей работе или для развлечения, общения и других целей. Больше всего люди пользуются возможностью доступа в различные соцсети, регистрируются ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках и прочих подобных сайтах для того, чтобы общаться с друзьями и знакомыми, поддерживать связь с одноклассниками, которые находятся в других городах и странах. Исходя из человеческих потребностей, неуклонно возрастает количество точек wi-fi, которые обустроены в общественных местах и местах массового скопления людей.

Неудивительно, что и реклама добралась до данных публичных сетей, ведь тут она может получить наибольший эффект. Предприятия и бизнес-структуры, которые решили организовать публичную, гостевую сеть вай-фай и позволили подключаться к ней благодаря регистрации в сети, активно могут использовать целевую аудиторию для пиара своих услуг. Благодаря рекламе в таких публичных сетях, удается рассказать о возможностях той или иной компании, о ее услугах и товарах, преимуществах сотрудничества именно с данной фирмой, ценах, акциях и специальных предложениях. Современная реклама устроена таким образом, что старается влиять непосредственно на целевую аудиторию, при этом, не раздражая остальных потребителей, пользователей интернета. Время бумажных объявлений и плакатов уже прошло, на них редко кто обращает внимание, в то же время реклама в сети Интернет сейчас переживает свой расцвет.

Именно благодаря этому направлению рекламное объявление или баннер на экране мобильного гаджета или планшета имеет наибольший эффект и влияние на психику потенциального потребителя. Благодаря применению специальных технологий, ваш гостевой wifi может стать наиболее эффективной площадкой для рекламы бизнеса, при этом, вы можете быть уверены, что данную рекламу обязательно увидит потребитель, так как доступ к интернету у него будет бесплатный! А что еще ищут современные юзеры, когда им срочно нужно зайти в виртуальный мир, чтобы посмотреть какую-либо информацию? После того, как вы запустите гостевую сеть, уже спустя короткое время станет заметным резкое увеличение посетителей сайта вашей компании, а соответственно и конверсии этого сайта, что позволит увеличить продажи и доход компании. Это идеальный способ воздействия на аудиторию и возможность найти именно «своего» клиента без навязчивых методов традиционного пиара.