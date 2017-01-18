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Расчет в магазине при помощи электронных денег: попробовать бесплатно в режиме демо

18.01.2017 20:43 410

Продавать товары и реализовать услуги в сети Интернет в наше время очень выгодно, ведь именно здесь пользователи и потенциальные покупатели ищут необходимые для них товары, специалистов, места или услуги. Благодаря наличию сайтов в разных заведениях, в интернет-пространстве можно получить исчерпывающую информацию о том или ином ресторане, сравнить качество бытовой техники от разных производителей в магазинах, а также найти идеального эксперта в том или ином вопросе, выбрать юриста для решения различных споров.

Очень многие магазины уже перешли на систему приема оплаты электронных платежей, что позволяет им реализовать свои товары от производителя, производить запись клиентов на процедуры в онлайновом режиме. Таким образом, вы избавляетесь от бумажных денег, принимая платежи через интернет, благодаря специальному сервису, и делаете огромное одолжение своим клиентам. Для многих людей перевести платеж по сети куда удобнее, нежели приезжать и отдавать деньги наличными или делать перевод на карточку какого-либо банка по специальным реквизитам. Такая удобная система, которая позволяет принимать любые деньги за оказанные услуги или проданные товары. Мегакасса — это агрегатор платежный, который доступен любому магазину, ресторану и другим видам бизнеса.

Подключить его можно через сайт, выполнив регистрацию и ознакомившись с правилами работы системы. В том случае, если вы подключите свой магазин к Мегакассе, вы сможете быстро принимать платежи от разных платежных систем, например, банковские переводы переводы Альфа Банка, получать деньги с Киви-кошелька, по системе Сбербанк-онлайн, или через денежные платежные системы Лидер, Евросеть, Связной, Элекснет, а также другие аналогичные терминалы. Это позволит вам оказать услугу не только вашим клиентам, но и самим себе, значительно облегчив бухгалтерский учет средств, поступающих на счет фирмы. Кроме того, когда деньги не проходит через руки человека, живого кассира, удается избежать различных издержек и неточностей. Это позволит контролировать доходы, принимать платежи через личный кабинет максимально быстро и удобно, благодаря высокому функционалу интернет-магазина в платежном агрегате. Вы можете завести личный демо-кабинет в Мегакассе и посмотреть, насколько удобно будет рассчитываться таким образом, и контролировать поступающие средства, а после — перейти к оказанию платных услуг!

Расчет в магазине при помощи электронных денег: попробовать бесплатно в режиме демо
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