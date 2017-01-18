Сложно найти человека, который никогда не играл азартные игры. Но даже если таковы есть среди ваших знакомых, они наверняка иногда, да и задумывались над тем, чтобы хоть раз поддаться искушению. Но для многих такого рода развлечение стали если не повседневным делом, то стандартным способом проведения досуга.

Раньше азартным личностям приходилось посещать подпольные игровые клубы, искать подходящую компанию для увлекательного времяпровождения. Но за последнее десятилетие игровая индустрия сделала огромный шаг в развитии благодаря цифровым технологиям, и теперь игроману достаточно иметь компьютер (ноутбук, планшет) и подключение к интернету.

Но даже опытные геймеры когда-то только начинали свой путь, будучи стеснительными новичками. Сейчас же, когда столько развлечений доступно онлайн без каких-либо преград, желающих находится немало. Но новичков зачастую ожидают некоторые трудности в самом начале. Поэтому позвольте сию статью посвятить советам начинающим любителям азарта.

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