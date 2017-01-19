Объемная 3D-печать набирает популярность во всём мире и Россия не исключение. В нашей стране 3D-принтеры, ручки и очки для осмотра трехмерных изображений используются в разных сферах деятельности, в конструкторских бюро, в образовательных учреждениях, а также дизайнерами, архитекторами и социальными работниками. Использовать 3D-принтер для создания объемного макета очень удобно, так как он позволяет максимально полноценно представить себе возведенное здание, воплощенный в жизнь продукт или проект благодаря конструкции из жидкого пластика, которая буквально печатает объемные макеты.

В России можно по выгодной цене заказать 3D-принтеры и сканеры, разные станки и дополнительное оборудование с доставкой в любые регионы и годовой гарантией на сервисное обслуживание. Мы делаем бесплатную доставку также в страны Таможенного союза, участвуем в госзаказах и принимаем любые формы оплаты. Для образовательных учреждений предприятие 3D Тool предоставляет скидку на продукцию до 20%. Сейчас в каталоге компании 3DTool вы сможете найти 3D-принтер менее, чем за 47000 руб., более дорогостоящие варианты принтеров за 147 и 219 тысяч, а также вариант за 420000 руб. Разница в цене объясняется областью печати изделия, количеством печатающих головок и другими характеристиками. В зависимости от того, какое оборудование требуется вашему предприятию, вы можете приобрести принтер, работающий по особой технологии, усовершенствованную модель, идеально подходящую для печати крупных объектов.

Это стало возможным благодаря увеличению рабочей камеры. Качество данной техники обеспечивается евростандартами, которых производители строго придерживаются, но при этом отдельные модели отличаются уникальной конструкцией и скоростью печати одним или двумя материалами. Свяжитесь с нашим онлайн-менеджером или позвоните нам по телефонам для того, чтобы проконсультироваться в подборе оборудования и выбрать для себя в действительности подходящее изделие, с помощью которого можно осуществить свои любые дизайнерские задумки. Ваш полет фантазии благодаря новым 3D-принтерам не будет никак не ограничен, а проекты будут возможны теперь не только на бумаге, но и в реальности. Кроме того, создавая трехмерный макет до начала производства, можно внести на финальном этапе корректировки и правки, и соответственно, отобразить их в проектной документации, чтобы не отклоняться от нее в процессе воссоздания продукт или строения.