Стремительно завоевали и продолжают удерживать на рынке лидерские позиции такие транспортные средства, как гироскутеры. Сначала эти устройства для езды появились за рубежом, а недавно и в нашей в стране. Еще прошлым летом можно было увидеть катающихся на гиробордах сотрудников магазинов техники, работников складских предприятий, а также аренду мини-сигвеев в городских парках и скверах, которую часто выбирают молодежь и школьники. Взрослый мужчина тоже не против покататься на гироскутере, ведь, как известно, в душе у каждого из них живет ребенок.

Так зачем брать изделие в аренду, если сегодня его можно приобрести по довольно-таки и приемлемой цене, чтобы кататься без ограничений, преодолевая большие расстояния, решая производственные дела и просто развлекаясь. Огненный гироскутер можно приобрести за 19000 руб. и, просто поставив одну ногу на платформу, дождаться пока загорится индикатор, поднять вторую ногу и поехать. Управление устройством происходит очень просто, благодаря наклонам корпуса, поворотам и другим движениям тела. Каждый, кто купил гироскутер Смарт Баланс в Урбан812 — остался доволен приобретением, ведь именно этот агрегат гарантирует наиболее плавный ход, на фоне других мини-сигвеев. Также в данном виде оборудования присутствует высокая подвеска и мощные покрышки, что сделало это устройство буквально «внедорожником» среди прочих гиробордов.

Если вы не хотите кататься по ровной поверхности, а желаете преодолевать препятствия, покорять возвышенности и с ветерком спускаться с горы, ощущая настоящие драйв и экстрим, это изделие именно для вас, так как позволяет экспериментировать с трюками и демонстрировать свое мастерство. Пневматические колеса гироборда отлично подойдут как новичкам, так и уже профессиональным скутеристам, так как обеспечивают максимально плавное передвижение. Есть еще одна важная функция этого устройства, помимо того, что с его помощью на одном электрозаряде можно преодолевать большие расстояния, гироскутер также выполняет роль тренажеры для мышц пресса, ног и спины, помогает развить координацию. Развивайте высокие скорости и сможете проехать до 20 километров без подзарядки, катайтесь вечерами и ночами благодаря подсветке, а также слушайте во время покатушек любимую музыку при помощи Bluetooth на гироскутере, а также колонкам и пульта для удалённого управления плэером.