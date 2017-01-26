Нереально представить себе людей, живущих в 21 веке без коммуникаций и развитых коммуникационных систем. Наивысшим этапом развития в данной сфере, а также конкретно в информационных технологиях является беспроводная возможность подключаться к всемирной сети. Средствами, способными обеспечить беспроводной выход в интернет, можно даже управлять дистанционно, при этом сами изделия, обеспечивающие беспроводную связь, будут находиться прямо у вас в доме под рукой, или в офисе.

С помощью роутера и точек доступа wi-fi и unifi можно отправлять документы и любую информацию, новости и данные туда, куда не проведены провода телекоммуникационной компании. При этом с появлением единого международного стандарта после изобретения wi-fi технологий, устройства, которые позволяли подключиться к сети, стоили весьма недешево. В то же время с помощью wi-fi технологии стало возможным подключение к интернету в беспроводном режиме не только компьютеров и ноутбуков, но также и для смартфонов и планшетов, различных других технических средств. Отправляясь из дома в офис, при помощи wi-fi и гостевых интернет-сетей, можно зайти в интернет, проверить почту, ответить на важные письма и сообщения. Спустя некоторое время появились возможности подключения unifi, IP-телефония и видеонаблюдение, которые работают при помощи социальных и других коммутаторов.

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