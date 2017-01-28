«Physical-to-Virtual» или p2v миграция – услуга, которая пользуется все большей популярностью среди клиентов таких провайдеров, как http://rentacloud.su/, и других. И это не случайно, ведь перенос ИТ-инфраструктуры в облако имеет ряд весомых преимуществ, среди которых:

Снижение затрат на содержание и обслуживание собственного «железа».

Возможность оптимизации штата компании, за счет сокращения непрофильных сотрудников.

Повышение показателей живучести IT-инфраструктуры при «переезде» в облако.

Обеспечение высокого уровня безопасности данных.

Разберемся с каждым из этих преимуществ p2v миграции по-отдельности.

Как миграция it инфраструктуры в облако поможет снизить затраты на «железо»

Любой сервер или иное оборудование рано или поздно устаревает и требует замены на более новое. Также с ростом компании часто возникает необходимость в закупке нового «железа», чтобы ИТ-инфраструктура справлялась со своими функциями.

Стоимость этого оборудования не маленькая. И далеко не каждая компания может позволить менять его по определенному графику и оперативно наращивать инфраструктуру. Из-за такой «экономии» возникает риск потери важных данных и возникновения других нештатных ситуаций.

Миграции в виртуальную инфраструктуру поможет решить такую проблему. При выборе этой услуги отпадает необходимость в содержании собственного «железа», что приводит к значительному снижению затрат.

P2v миграция и оптимизация штата компании

Особенно это актуально для непрофильных компаний, для которых содержание в штате IT-специалистов не выгодно и неудобно (их работу ведь еще и контролировать нужно). Решение «переехать» в облако исключает эти проблемы. В таком случае обслуживание вычислительных мощностей, на которых оно базируется, ложится на плечи провайдера (и затраты на содержание персонала, естественно, тоже).

Миграция в облако, улучшение показателей живучести ИТ-инфраструктуры и безопасность данных

Перенос данных в облако значительно повышает защищенность и сохранность данных за счет следующих факторов:

Размещение информации на серверах, расположенных не на территории пользователя. А это существенно снижает вероятность инсайдерских взломов и других атак.

Использование многоуровневого резервного копирования в облаке. Что гарантирует сохранность данных клиента при различных сбоях и других нештатных ситуациях.

Высокие показатели стабильности системы. Например, отказоустойчивость оборудования компании «Rentacloud» составляет порядка 99.95%.

Как происходит p2v миграция, и что для этого нужно

Воспользовавшись данной услугой, вам не придется даже останавливать работу своих физических серверов (что очень важно для некоторых компаний). Для миграции ИТ-инфраструктуры в облако используются специальные утилиты и ПО, которые «делают снимок» работающей системы перенося его на виртуальный сервер. При правильном подходе сохранится все параметры и настройки системы.

В зависимости от особенностей IT-инфраструктуры клиента процесс ее переноса занимает разные промежутки времени. Например, при обращении в компанию «Rentacloud» (подробнее здесь: http://rentacloud.su/services/migratsiya-v-oblako/) на это потребуется порядка 2 дней до 6 месяцев. Клиенту на этот период необходимо обеспечить функционирование «переезжающей» в облако системы, а все работы провайдер берет на себя:

Аудит ИТ-инфраструктуры и подбор ПО, виртуальной машины и пр.

Развёртывание облака и создание в нем необходимой структуры.

Перенос IT-инфраструктуры клиента.

Проведение необходимых тестов.

Запуск мигрировавшей системы в штатном режиме и поддержка ее работоспособности в соответствии с положениями договора, заключенного между провайдером и клиентом.

Сколько это стоит? Все зависит от особенностей переносимой в облако клиентской системы (инфраструктуры) и перечня дополнительных услуг. Чтобы рассчитать цену, обратитесь к специалистам компании-провайдера, предоставляющей эту услугу.