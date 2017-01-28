Пользователи периодически сталкиваются с необходимостью производить запись с экрана устройств, как правило, планшетных ПК или других гаджетов на основе Android. Чаще всего это может быть схема прохождения компьютерной игры, или обучающий урок, который позволяет настроить то или иное приложение. Ролик, который записан непосредственно с самого устройства, смотрится намного более солидно, чем простое видео, снятое с помощью камеры, или мобильного телефона. Такая запись часто имеет разные минусы, например, неправильную или плавающую фокусировку, контрастность, ухудшенный звук.

При этом, чтобы записать видео напрямую с планшета, вам потребуется всего-навсего особое приложение и никакой дополнительной техники или оборудования. Кроме того, пользоваться этим приложением очень просто и доступно оно даже «чайникам». Правда, тут следует учесть, что почти все приложения такого формата работают лишь на устройствах с достаточной мощностью, кроме того, обязательно, чтобы у пользователя были root-права. В том случае, если ваше устройство основано на операционной системе Android 5.0 или выше, рут-права не обязательны. Если вас интересует запись видео с экрана Андроид, на сайте «Pro Tablet ПК» вы сможете найти список самых популярных программ, которые позволяют произвести запись для устройства на основе Android 4.4 и ниже, а также для Android 5.0 и других более новых версий операционной системы. Так, вам подойдет программа Lollipop Screen Recorder, Screen Recorder, RecMe Free Screen Recorder, Scr Screen Recorder и другие предложения.

Такой Recorder позволит вам захватить полностью видео, которое воспроизводится на экране планшета, а чтобы понять, насколько это удобно, мы протестировали разные приложения и сделали детальное описание меню каждого из них, а также проанализировали возможности для съемки. Здесь вы можете изменять различные параметры, повышать качество видео, которое меняет размер видеозаписи, выставлять нужную вам частоту кадров, а также использовать другие настройки, в соответствии с моделью вашего гаджета. Бесплатные версии данных программ при этом имеют некоторые ограничения, например, позволяют записывать не более 3 минут видео с экрана. При этом, в статус-баре вы будете видеть иконку приложения, пока оно будет работать. Чтобы избавиться от этих мелких недочетов, можно просто загрузить платную версию ПО и пользоваться им в свое удовольствие.