Специальные станции для очищения грунтовых вод применяются, как в коттеджных поселках, так и на предприятиях, они необходимы для того, чтобы очищать воду от вредных примесей, тяжелых металлов, аммиака и вредных бактерий. Кроме того, вода, которая проходит через такой фильтр, становится более мягкой, в ней снижается содержание железа, что позволяет безопасно использовать на такой воде бытовую технику, стиральную машину или посудомойку.

Существуют различные системы очистки воды, некоторые производят механическую очистку вод от вредных примесей, грязи, земли и песка, кварца и других загрязнений, а также биологические системы. С помощью последнего метода можно удалить разные органические вещества и отложения нефтепродуктов и пестицидов в воде, удобрений и других химических веществ, которые, хоть и в малом количестве, но встречаются в артезианских скважинах. Если же набирать воду из поверхностных источников, наверняка в ней будет огромное множество таких элементов. Станция биологической очистки Еrgobox 4 рассчитана на семью из 3 или 4 человек, один домашний туалет и одну ванную комнату, одну стиральную машину и раковины — на кухне и в ванной. Благодаря жесткому цельному корпусу без швов, станция очистки не разорвется и не деформируется при больших нагрузках и повышенном давлении, ее корпус будет надежно удерживаться в земле и не занимать место на территории вашего домовладения.

Благодаря встроенному внутреннему модулю, также снижается возможность деформации станции, а после установки это оборудование не будет требовать дальнейшего обслуживания и периодической очистки. Приобретая станцию с наилучшими техническими характеристиками производительностью 800 литров воды в сутки, вы можете позаботиться об использовании чистой, мягкой воды без вредных веществ, которые могут оказать негативное влияние на здоровье человека. В компании, которая производит данное оборудование, можно более подробно ознакомиться с его характеристиками, выбрать Эргобокс на 6, 8 или 10 человек, более подробно прочесть о производстве предприятия «Мультипласт» и наших технологиях, которые используются в работе, а также о стандартах качества, чтобы принять решение о сотрудничестве. В каталоге можно найти биологическую станцию очистки с большими скидками, к примеру, станция на 4 человека, которая раньше стоила 77000 руб., сегодня стоит 57 тысяч, а это очень выгодный вариант!