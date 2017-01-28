Для того, чтобы красиво и функционально обставить и оформить кухню в доме или квартире, мало подобрать мебель и выбрать цвет кухонного гарнитура, немаловажным является выбор столешницы для рабочей поверхности, в которую будет встроена газовая или электроплита, раковина и посудомоечная машина. Наиболее популярным и эксклюзивным вариантом являются кухонные столешницы из натурального или искусственного камня. Также используется керамогранит, акриловый и кварцевый камень. Исходя из того, какой материал вы выберете, он будет обладать определенными свойствами.

Начиная готовить блюда, мы первым делом моем продукты и выкладываем на стол, а это значит, что он должен быть максимально удобным, красивым, а также достаточно просторным для приготовления пищи. Выбирая столешницу, важно уделить внимание ее форме и исполнению. Популярным является вариант в форме буквы «Г», размещающийся вдоль двух кухонных стен. Как правило, по краям такой столешницы располагаются холодильник и раковина, а плита находится примерно в центре. Это очень рационально и удобно, что сумели подтвердить уже тысячу хозяек, сделавших такой выбор. Также стоит уделить пристальное внимание высоте столешницы, которая будет зависеть от индивидуальных особенностей хозяйки, ее роста и пожеланий. В зависимости от того, насколько удобной будет высота кухонного стола, хозяйке будет удобно или неудобно готовить блюда и проводить на кухне много времени.

Индивидуально выбирают и ширину столешницы, ведь для кого-то удобно, чтобы она была максимально широкой, а кто-то предпочитает узкий и длинный вариант. Эти параметры также следует выбирать, исходя из роста домохозяйки, которая попросту не сможет дотянуться до края особенно широкой столешницы — ей будет удобно взять все необходимые приборы с узкой и длинной полки. В компания «Неолит» по ссылке neolit.kiev.ua/izdeliya/kuhonnye-stoleshnitsy можно заказать изделия под заказ, или выбрать столешницы из готовых на нашем сайте. Это могут быть стандартные и криволинейные столешницы из акрила, которые идеально вписываются в дома, квартиры и офисные кухни. Одним из преимуществ акриловой столешницы являются ее водоотталкивающие свойства, легкость очистки и ухода, а также ремонта в случае царапины или потертостей. Кроме того, структура данного материала делает его не подвластным грибку, проявляющимся от высокой влажности.