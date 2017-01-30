Если вам необходимо отправить большой объем информации, фотографии и видеозаписи или документы по интернету, но вы не можете из-за большого объема файлов или документов загрузить их через обычную электронную почту или отправить в социальной сети, наиболее удобным способом будет обмен через специальный сайт. Такие виртуальные файлообменники позволяют загружать разные файлы и сохранять их на облаке, с возможностью скачивания обладателям ссылки. Бесплатные файлообменники в сети позволяют закачивать на сайт изображения в формате JPEG, PNG, объемные фотографии и макеты в форматах tiff и тому подобных, архивы rar и zip, видеозаписи в MKV, avi, mp4 и других формах, приложения и установочные файлы с расширением exe, аудиофайлы в MP3 и многое другое, например, презентации, документы в формате Word, Excel, pdf и других расширениях.

Наиболее удобный файлообменник вы найдете, пройдя по этой ссылке. Здесь можно загрузить и скачать любые файлы, оставить свое мнение о программе, либо заработать на обмене данными. Пользоваться сайтом очень просто — для того, чтобы загрузить свой файл, необходимо кликнуть по соответствующей кнопке и выбрать файл на компьютере с максимальным размером 2000 мегабайт. Вы можете добавить описание к каждому файлу, указать свой e-mail и пароль доступа к данному файлу на обменнике, а также поставить галочку в поле «Согласен с правилами сервиса» и кликнуть кнопку «Загрузить». Для того, чтобы скачать файл, вам необходима будет специальная программа, с помощью которой можно быстро загружать аудио и видео, фотографии и документы, презентации и макеты с файлообменника.

Как часто нам приходится передавать личную информацию через флешку на несколько гигабайт, поскольку не удается загрузить документы через почту mail.ru или другую е-почту? Теперь эта проблема решилась, и вам не придется отправляться на другой конец города с картой памяти, чтобы передать информацию. Вы можете запросто залить все нужные данные на файловый обменник, скачать программу для загрузки файлов с сайта и пользоваться сервером, закачивая одновременно несколько файлов, без необходимости запоминать их место хранения. Все закачанные на портал документы будут загружены в специальный текстовый документ, благодаря которому вы сможете легко найти тот или иной файл в системе. Пользуйтесь нашим сервисом — это удобно и бесплатно!