Передвигаться пешком не всегда удобно и приятно, кроме того, это отнимает множество сил и времени, особенно если вам нужно добраться в какое-то место максимально быстро, то идти пешком туда — не вариант. Большинство из нас пользуется общественным или личным транспортом, вызывает дорогостоящие такси и других частных извозчиков. При этом, каждый мечтает о собственных колесах, даже если это будет велосипед или скутер. Позволить себе личную машину даже экономкласса может далеко не каждый, среднестатистический житель России, скорее, предпочтет пользоваться транспортом напрокат или ездить на метро, чем единоразово потратить крупную сумму на авто.

Или же выберет покупку транспорта в кредит. При этом, можно здорово сэкономить, если приобрести электросамокат или модный нынче гироскутер. Конечно, это дешевле чем машина, но при этом стоимость изделия тоже достаточно высока. В то же время, отличная новость в том, что сейчас приобрести электротранспорт в нашем магазине можно с хорошей скидкой. Кроме того, при покупке электроскутера Сitycoco, вы получите не только скидку в 10000 руб., ведь сегодня изделие можно приобрести всего за 64 тыс. вместо 75-ти, но и получить в подарок экшн-камеру, чтобы снимать все свои крутые виражи и трюки. Вы даже можете впоследствии завести канал на YouTube и обзавестись тысячами, миллионами поклонников, а может даже начать зарабатывать деньги. Смотрите каталог seev citycoco на сайте и сможете выбрать подходящий для себя скутер по цвету, мощности и производительности, а также другим характеристикам.

Например, тут представлены взрослые и детские электроскутеры, причём, детские обойдутся всего 39000 руб. Если же вы захотите шикануть и приобрести по-настоящему мощный трехколесный электроскутер, придется выложить 92 тысячи. Эта модель отличается большими колесами, имеет удобное сиденье, яркий фонарь и сиденье для ребенка, а также движется не только вперед, но и назад. Несмотря на свой хрупкий внешний вид, электроскутер выдерживает вес до 350 кг, что позволяет ездить на нём с ребенком или со своей второй половинкой. В разделе характеристик электрооборудования на портале вы найдёте информацию о габаритах, времени зарядки скутера, данные о его аккумуляторе и тормозах, познакомитесь с мощностью и диаметром колес, максимальной скоростью в 40 км/ч и дальностью. Изделие присутствует в трех цветах – красном, синем и зелёном, что позволяет любому выбрать вариант по вкусу.