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Разделительные трансформаторы, преобразователи и паяльное оборудование

31.01.2017 21:23 0

Разделительные трансформаторы, преобразователи и паяльное оборудование

Существует большое разнообразие трансформаторов, которые используются в разных сферах деятельности человека, и абсолютно все виды данного оборудования могут работать лишь в сети, в которой идет переменный ток, где магнитная энергия трансформируется в электрическую, либо наоборот. При помощи трансформатора осуществляется беспрерывное преобразование такого тока, с целью изменения высоты сетевого напряжения. Трансформатор по сути работает по принципу кухонного крана, регулируя ручку которого мы можем сделать напор воды сильнее или слабее.

Так, есть снижающие напряжение вдвое трансформаторные устройства, либо наоборот — повышающие. Многие работают в автоматическом режиме, или требуют ручной настройки, а их эффективное применение уже доказано различными специалистами. В магазине «Радио Ассорти», где представлен широкий ассортимент радиоэлектронных товаров в Москве, можно приобретать изделия оптом и розницу, и убедиться в том, что конкретная продукция имеется в наличии на нашем складе через сайт. Здесь же легко озвучить свой вопрос менеджеру во вкладке «Обратная связь». В категориях товаров можно найти мультиметры, оптику, паяльное оборудование, преобразователи, пробники, стабилизаторы напряжения, термометры, токовые клещи, измерительные инструменты, электронные весы и блоки питания, разделительные трансформаторы 220-220 220-220, тройники и удлинители, электровелосипеды и электроколеса для мотоцикла. На портале можно купить товар просто, кликнув по кнопке «Добавить в корзину», а зайдя на страницу конкретного трансформатора, — ближе познакомиться с его характеристиками и узнать, какое входное и выходное напряжение у данного устройства, какова его максимальная выходная мощность, вес и габариты.

В каталоге вы найдете товары польского производства, которые отличаются наилучшими эксплуатационными характеристиками и могут использоваться в течение длительного времени. Чтобы ознакомиться с условиями оплаты и доставки, зайдите в соответствующую рубрику, и узнаете, как можно вывезти товары на собственном транспорте при заказе на сумму от 300 рублей в Москве, в Царицыно, а также в Московской области — в районе Домодедово. Точный адрес склада самовывоза товаров вы сможете уточнить у нашего менеджера по телефону. Стоимость доставки курьером представлена на сайте и варьируется, исходя из веса товаров, точно так же, как и доставка в другие регионы при помощи транспортных курьерских компаний.

Разделительные трансформаторы, преобразователи и паяльное оборудование
Разделительные трансформаторы, преобразователи и паяльное оборудование
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