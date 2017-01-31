3D ручки представляют собой инструмент, с помощью которого можно создавать цветные объемные изображения непосредственно в воздухе. Чернилами служит нить пластика разных цветов, которая аналогична используемым в разных моделях 3D принтеров. Ее заправляют в корпус, в котором происходит ее расплавление, после чего она выдается в пространство в расплавленном виде, то есть, готовом к соединению между собой. В результате затвердевания можно изготавливать фигуры, а потом их можно легко раскрасить, чтобы использовать для игр или украшения интерьеров.

Особенности выбора 3D ручки

Выбирать устройство для моделирования в пространстве стоит с учетом того, что это сложное приспособление технического характера, которое работает в условиях повышенных температур. Плавление нити пластика происходит в условиях сильного нагрева. Для обеспечения безопасности требуется соблюдать некоторые меры безопасности. При покупке 3D ручки важно ориентироваться на определенные параметры:

Форма ручки должна быть удобной, тогда пальцы не будут касаться разогретой поверхности;

На изделии должны быть элементы для регулировки скорости подачи пластика и режима;

Удобно, если есть ЖК дисплей для отображения опций.

Например, 3d ручка myriwell с lcd дисплеем, которую можно приобрести у компании http://makerplus.ru/, отличается удобством эксплуатации. Стоит понимать, что такая «игрушка» не предназначена для детей, младше 12 лет. Именно такое предупреждение выставляется производителями. Для детей лучше подбирать ручку без элемента нагрева, заправляемую фотополимерной смолой, расплавляемой под действием внутреннего ультрафиолетового источника. Такие устройства функционируют от батареек, не требуя подключения электрического тока. Это не токсичные чернила без запаха, которые предлагаются в широком ассортименте цветов. Следует выбирать устройство с малым весом, чтобы ребенок не уставал.

Расходные материалы

Перед тем, как купить 3d ручку myriwell в интернет-магазине, стоит изучить цены и доступность разных видов расходников, чтобы такая покупка принесла удовольствие не только первое время, а и при дальнейшей эксплуатации. Заправка осуществляется с использованием нити полимерного пластика:

ABS представляет собой устойчивый пластик с длительным сроком использования, который характеризуется неприятным запахом и определенной усадкой. Отличный вариант для соединения элементов из пластмассы;

PLA – экологичный материал высокого качества, который производится из кукурузы, не источает запах. Маленький срок годности – это единственный недостаток, но это органическое вещество;

Фотополимерные смолы предлагаются в ассортименте цветов, разной структуры и физических свойств.

ABS пластик на данный момент является наиболее распространенным и дешевым вариантом. Он рекомендован начинающим из-за простоты работы. Фотополимеры – это дорогостоящие материалы.

Рыночные предложения 3d ручек

Нельзя точно ответить, какую купить 3d ручку, все зависит от конкретных моментов: цели приобретения, предполагаемая стоимость, возможности для покупки дополнительных элементов, полимеров и прочего.

Российский рынок предлагает ряд брендов:

Myriwell – это модели, которые различаются по дизайну, весу, конструктивным особенностям, цене и материалом изготовления. Существуют модели с небольшим экраном или без него, с набором стандартных опций или с какими-то дополнительными. Можно купить 3d ручку myriwell с lcd дисплеем на странице http://makerplus.ru/category/3d-pen, где предлагается качественная продукция.

WobbleWorks – модели, предназначенные для трехмерного моделирования в воздухе. Это незаменимое устройство, если требуется рисовать в больших объемах. В качестве недостатка можно назвать требовательность к заправке пластиком конкретного вида.

Funtastique One – это удобные приспособления с корпусом из пластика, имеющие оптимальную форму, дисплей и кнопки для регулирования температуры, а также скорости рисования.

Выбор той или иной 3D ручки зависит от персональных предпочтений и финансовых возможностей в том или ином случае. Они различаются по размерам, дизайну, расходникам и принципу работы.