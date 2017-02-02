Уборка в доме и офисе — нелегкое задание, которое требует силы, знаний, а также использования специальной техники. Многие пользуются разными приспособлениями, которые помогают быстро навести порядок в доме. Это специальное моющее средство для зеркал и стекол, химия, позволяющая отполировать столы, средства для чистки кафельной плитки на кухне, а также для сантехники. При этом, у многих в домах сохранились ковролины и паласы, которые вбирают большое количество пыли и мелкого мусора, шерсти животных, и которые очень сложно почистить вручную.

Специально для того, чтобы очищать ковровое покрытие с небольшим, средним, а также высоким ворсом, придуманы пылесосы Rainbow, которые представляют из себя эффективное оружие по борьбе с пылью, собирающейся в коврах, а также с аллергией у людей. Очень многие аллергики испытывают приступы именно из-за того, что в ковровых изделиях в домах собирается пыль. Благодаря специальному технологическому решению в пылесосе, такие устройства отлично подходят людям, которые страдают аллергическими реакциями. Особая система фильтрации подтверждает, что с помощью такого оборудования можно без вреда для своего здоровья сделать уборку в доме или в офисе, выполнять как влажную, так и сухую уборку в местах, куда трудно добраться вручную. На сайте компании-производителя вы можете прочесть информацию о характеристиках клининговой техники, ознакомиться с сертификатами качества Rainbow, а также с отзывами покупателей, которые уже подтвердили высокое качество очистки ковров и других напольных покрытий ворсового типа при помощи этого пылесоса.

Оборудование сможет не только избавить вас от пыли, но также и увлажнить воздух благодаря особому резервуару, который наполняется водой. Вам нужно будет всего лишь включить пылесос на небольших оборотах и оставить его поработать на некоторое время. Благодаря — этому воздух в комнате будет более мягким. При желании можно добавить несколько капель ароматического масла в резервуар с водой, чтобы комната наполнилась легким приятным ароматом. При очищении климата пылесосом, вы получаете чистый на 99,999% воздух. Компания-производитель Rexair обзавелась хорошей репутации на рынке клинингового оборудования, которое производит уже больше 10 лет. Именно поэтому многие эксперты рекомендуют пылесос для борьбы с пылью, мелкими паразитами, живущими в коврах, и с аллергией, которую вызывают напольные покрытие разных типов. Источник – официальный производитель техники Rainbow.