Покер — одна из самых любимых народом карточных игр, в неё играют представители разного пола и разных профессий, люди в разных городах и странах. Существует несколько версий происхождение этой карточной игры, одна из них говорит, что впервые покер появился в европейских странах — Франции, Италии и Испании почти 500 лет назад. Правда, в те времена правила карточной забавы были не такими как сегодня, а с годами они менялись, появлялись различные разновидности покера. В него играли матросы, мошенники обирали простаков благодаря мастерству блефа, который в этой игре был полностью узаконен.

Во второй трети 19 века колода для покера стала включать 52 карты, а победителя стали вычислять при помощи распространенных комбинаций. Некоторое время считалось, что это развлечение является даже национальной игрой Америки, а в Лас-Вегасе большинство гостей местных казино до сих пор предпочитают именно это развлечение различным автоматам, рулетке и другим азартным забавам. К разновидностям покера относятся семикарточный покер, Омаха, Холдем, Стад, Хорс, а также различные другие современные варианты, например, бадуги. Он является относительно молодой разновидностью покера, изобретенной в Корее. Особенностью этого покера является ограничение по ставкам, а цель, которую преследуют игроки в бадуги -это сбор особой комбинации из 4 карт разной масти разного достоинства.

При этом, самая мощная комбинация включает Туза и следующее за ним по возрастанию 2-ка, 3-ка и 4-ка разных мастей. Чтобы продемонстрировать свои умения, устанавливай Покердом на Андроид и наслаждайся карточной игрушкой в режиме подключения к интернету через wi-fi или 3G-доступ, и сможешь рассчитывать на крупный финансовый выигрыш, бездепозитный бонус от администрации, а также различные призы и подарки, гарантированно хорошее настроение и массу адреналина. Покер являлся во все времена игрой для тех, кто любит проявить свой талант и добиться победы любыми средствами. В этой карточной забаве в действительности все методы хороши, и если вам удастся победить с помощью хитрости или блефа — это значит, что вы настоящий картежник и можете смело отправиться в Неваду, чтобы принять участие в реальной партии в покер в казино Лас-Вегаса. А пока тренируйтесь и выигрывайте деньги в видео-симулятор, используя мобильное или компьютерное приложение, которое поможет вам набить руку!