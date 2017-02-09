В саду и на даче для того, чтобы тут было комфортно проводить время, — мало построить дом и посадить овощи и плодовые деревья на огороде. Необходимо также облагородить территорию возле домика, создать какую-то инфраструктуру, обзавестись беседкой для летних посиделок и площадкой для мангала, на котором можно будет приготовить шашлык. Семьям, у которых есть дети, а также всем, кто просто любит насладиться природой и отдохнуть на свежем воздухе, обязательно пригодятся дачные качели, основанные на металлическом каркасе и имеют специальные текстильные навесы.

Визуально такие садовые качели представляют из себя мягкие диваны, которые буквально подвешены на металлической раме и позволяют поместиться тут сразу нескольким людям, чтобы спокойно посидеть на воздухе, или, плавно раскачиваясь, читать книгу в саду в тени деревьев. В зависимости от времени года, навес у таких качелей можно убирать, а в жаркий, солнечный день — возвращать на место. Эти изделия бывают разных размеров и цветов, благодаря чему каждый выбирает для себя подходящий вид. Абсолютно все садовые диванчики на сайте магазина holiday-shop.ru отличаются отменным качеством, дизайнерским исполнением и эргономичностью. Тент может защитить не только от солнца, но и от дождя, а если вы любите вдыхать запах мокрой травы и наслаждаться легким летним дождиком, то сможете запросто уединиться под не промокающим навесом и почитать книгу, не боясь буйства стихии вокруг вас. Зимой или весной тоже можно насладиться отдыхом на такой подвесной скамье, укутавшись в теплый плед, и налив себе чашку какао. По размеру качели бывают разными и могут размещать от 2 до 4 человек.

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