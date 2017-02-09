Гироскутеры появились на рынке всего лишь несколько лет назад и сегодня уже пользуются колоссальной популярностью. С помощью этих небольших электротранспортных средств, управление которыми происходит при помощи поворотов и наклонов корпуса тела, можно передвигаться по большим складским помещениям, по территории магазинов и других коммерческих зданий, а также по улице. Многие предприниматели уже обзавелись такими скутерами и сдают их в аренду молодёжи в городских скверах и парках, на набережных Крыма, зарабатывая деньги на прокате электробордов.

Наиболее популярным на побережье является гироскутер с диаметром колеса 10 дюймов, поскольку он является наиболее проходимым вариантом такого транспортного средства, позволяющим преодолевать разные преграды. В то же время другие модели не позволят вам проехать там, где вы сможете пройти на 10-дюймовом колесе. Пневматические колёса таких моделей позволяют, катаясь на транспортном средстве, чувствовать себя настоящим первооткрывателем. Гироборд дает возможность с комфортом проехать даже по гальке, по неровному грунту, по лесным дорожкам, из-под которых пробиваются корни деревьев. Кататься на скутере с 10-дюймовыми колесами вы можете в сельской местности, развивая скорость до 14 километров час. На одном заряде электромодель Smart Balance 10 может пройти 18 километров, а если во время путешествия вы заглянете в кафе, чтобы выпить кофе и зарядите гиродоску, то можете пройти и все 40 километров!

При этом, стоит устройство всего 20,5 тыс. руб. Катаясь по Ялте на таком борде, вы не будете ощущать тряску, а также сможете хорошо накачать мышцы ног и пресса, управляя гироскутером при помощи наклонов тела и поворотов. Выбирайте подходящий для себя вариант в модельном ряде интернет-магазина, который находится в Симферополе и Севастополе, и заказывайте подходящие скутеры нужных цветов с соответствующими характеристиками. В зависимости от того, как вы будете использовать устройство, вы можете ознакомиться с параметрами разных моделей и сделать выбор в пользу того или иного варианта, на котором будет комфортно кататься по городу, или за его пределами. Гироскутер популярен на набережных таких городов как Ялта, Феодосия, Керчь, Евпатория, поскольку имеет высокий 10-сантиметровый клиренс, позволяющий заезжать на бордюр и не чувствовать никаких неудобств. Заряжается аккумулятор гироскутера всего пару часов!