Абсолютно все взрослые жители России 21 века имеют в своем распоряжении личный мобильный гаджет. Все пользуются смартфонами, у многих есть в распоряжении планшет, а на работе в офисе нас невозможно представить без ноутбука. Так или иначе, именно телефон – это то, что всегда находится у нас под рукой либо в кармане, в сумочке или рядом на рабочем столе. По мобильнику можно общаться с друзьями и руководством, коллегами по работе, партнерами, решать важные вопросы, созваниваться с родственниками, живущими в других городах, чтобы узнать как у них дела.

Кроме того, современные устройства, в частности, гаджеты производства компании Apple, позволяют использовать iPhone не только как средство для связи, но и как качественную фото- и видеокамеру, MP3-плеер. На него устанавливают различные приложения и игры, а самое главное – через него можно зайти в интернет. Не обязательно сидеть дома со стационарным компьютером для того, чтобы проверить электронную почту или ответить друзьям в социальных сетях. С помощью Айфона всё это можно делать в любом месте в любое время, сидя в очереди к врачу, или находясь в общественном транспорте, на улице, в ресторане или у себя на работе. В интернет-магазине «Руценка» можно приобрести iPhone 4 по выгодной цене с большой скидкой, а также современные iPhone 7 купить, о котором мечтают сегодня все, от мала до велика. Для того, чтобы выбрать гаджет по модели, кликните соответственно, на 7-ку, и вы увидите в каталоге магазина варианты этого телефона в разном цвете корпуса с разным объемом памяти. Чаще всего пользователи покупают черный матовый телефон, золотой или розово-золотой.

Традиционный серебристый также пользуется спросом у ценителей классики. В зависимости от объема памяти — 32 гигабайта, 64 или 128 Гб, цена на iPhone может отличаться. Так, Apple iPhone 7 с 32GB памяти в корпусе Silver будет стоить вам 45 590 руб.,а Apple iPhone 7 с памятью на 128gb в корпусе Black обойдется от 49 990 руб. до 55 983 руб. Самый дорогой — телефон с памятью на 256 гигабайт в цвете Jet Black, который будет стоить почти 59000 руб. Для того, чтобы выбрать планшет по параметрам, вы можете слева в фильтрах указать желаемую цену и наличие блютуза, тип корпуса, возможность подключения к беспроводному интернету, поддержку 3G-интернета, выбрать операционную систему и слот для карты памяти или его отсутствие. Также можно указать разрешение экрана, наличие сенсора, емкость аккумулятора, характеристики фронтальной и обычной камеры и объем встроенной памяти, диагональ экрана, возможность поддержки нескольких sim-карт и так далее.