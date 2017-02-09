3D-печать появилась сравнительно недавно и уже сегодня завоевала свое место в мире, как идеальный способ создания макетов, шаблонов и проектов. Таким видом техники, как 3D-принтеры и сканеры пользуются специалисты в самых разнообразных областях — строительные инженеры, архитекторы, стоматологи, преподаватели в обучающих центрах и многие другие профессиональные работники. Рынок 3D-материалов и технологий постоянно расширяется, и уже сегодня на сайте интернет-магазина «3Ddevice» в Украине можно заказать самые разнообразные модели техники и оборудования, инструментов и расходных материалов.

Это 3D-принтеры, 3D-ручки, очки, шестеренки и различные детали для принтеров и сканеров, жидкий пластик для трехмерной печати макетов, высокотехнологичные большие и компактные изделия для объемной печати. В каталоге товаров можно найти как новые, так и б/у приспособления, чтобы сэкономить, найти скидки или принять участие в наших акциях, заказать объёмную цветную или чёрно-белую печать, сканирование или 3D-моделирование, выполнить макеты с помощью жидкого пластика, которые требуются в медицине и фармацевтике, стоматологии и других направлениях научной деятельности. Здесь вы найдете портфолио и сможете воочию увидеть готовые работы компании, а также прочитать наш блог, в котором много интересного о работе 3D-электроники, перспективах развития данной отрасли и реальном использовании изделий в быту и на производстве. К примеру, в Одессе при помощи 3D-принтера начали заниматься общественной деятельностью активисты, которые изготовили макеты местных достопримечательностей из пластика для незрячих деток.

Теперь дети смогут на ощупь узнать, каким является знаменитый Оперный театр, как выглядит Потемкинская лестница и другие достопримечательности города. В планах общественников — напечатать на таком принтере макеты мировых памятников культуры и архитектуры, например, воссоздать из пластика при помощи 3д-оборудования Эйфелеву башню, индийский Тадж-Махал, египетские пирамиды, Пизанскую башню, итальянский Колизей, резиденцию Папы Римского и другие здания и сооружения, памятники и культурные ценности. При помощи такого принтера воссоздают проекты будущих зданий перед началом строительства, благодаря чему можно внести правки на этапе проектировки в компьютерной программе, и не сделать роковой ошибки в ходе строительных работ.