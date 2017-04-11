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Почему PewDiePie уходит с YouTube на Twitch?

11.04.2017 12:00 1066

После своего взлёта на YouTube, Феликс Кьелберг, известный всем как PewDiePie, запускает новое шоу с новым именем на популярном игровом стриминговом сервисе Twitch.

PewDiePie будет сниматься в ток-шоу Best Club со стримером Bradwoto. Шоу будет выходить в эфир по воскресеньям в 6 вечера по Москве. Шоу планируют сделать полностью импровизированным: начиная одеждой ведущих и заканчивая темой обсуждения.

Недавно Кьелберг выпустил видео YOUTUBEISOVERPARTY, в котором рассказал о неустраивающих его вещах на YouTube и почему он уходит на Twitch. В основном это связано из-за скандалов с рекламой и расизмом, которые обрушились на него со стороны крупных СМИ.

Доход от рекламы на YouTube-блогер планирует заменить пожертвованиями пользователей во время стримов на Twitch. И всё же он не собирается полностью забрасывать свой канал на YouTube, который сейчас имеет около 53 миллионов подписчиков. Первое время он будет вести эти проекты параллельно.

Что-то нам подсказывает, что на том же Twitch этот парень добьется очень больших результатов. У PewDiePie активная молодая аудитория, а после скандалов в СМИ, сам блогер показал себя только с лучшей стороны выпуская множественные адекватные опровержения и при этом удачно и по делу «раскидывал» критику в сторону крупнейших мировых СМИ, таких как WSJ. Посмотрим, что из этого выйдет.

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