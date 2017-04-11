Модная альтернатива для безрамочного Xiaomi Mi MIX
Осенью прошлого года Xiaomi взбудоражила всех и запустила в продажу Mi Mix — эффектный смартфон в «безрамочном стиле». Остальные китайские компании ничего похожего не выпустили и по сей день. Зато LG показала G6, а Samsung выпустила Galaxy S8. Но wow-фактор всё равно остался на стороне Xiaomi.
Теперь в интернете появились фотографии прототипа марки Elephone в том же стиле. Возможно, на снимках будущий Elephone S8. Интересно, что у него внутри, но пока что никакой информации на этот счёт.
Поэтому просто смотрите и восхищайтесь. Наш обзор Xiaomi Mi Mix можете прочитать по этой ссылке.
Источник: Gizmochina, Thegadgetox