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Модная альтернатива для безрамочного Xiaomi Mi MIX

11.04.2017 16:15 2460

Осенью прошлого года Xiaomi взбудоражила всех и запустила в продажу Mi Mix — эффектный смартфон в «безрамочном стиле». Остальные китайские компании ничего похожего не выпустили и по сей день. Зато LG показала G6, а Samsung выпустила Galaxy S8. Но wow-фактор всё равно остался на стороне Xiaomi.

Модная альтернатива для безрамочного Xiaomi Mi MIX

Теперь в интернете появились фотографии прототипа марки Elephone в том же стиле. Возможно, на снимках будущий Elephone S8. Интересно, что у него внутри, но пока что никакой информации на этот счёт.

Поэтому просто смотрите и восхищайтесь. Наш обзор Xiaomi Mi Mix можете прочитать по этой ссылке.

Модная альтернатива для безрамочного Xiaomi Mi MIX

Источник: Gizmochina, Thegadgetox

Источник

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