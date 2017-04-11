Повторить подвиги Xiaomi и стать героем новостей у LeEco не получается. Очередная новость пришла из Америки, компания умерила свои амбиции. А как всё начиналось: электромобили, стриминговые сервисы, смартфоны… Теперь речь идёт об увольнении трети сотрудников: работы лишатся 175 человек, в штате компании останется около 300 человек.

В понедельник LeEco заявила о том, что отказывается от планов по приобретению ТВ-компании Vizio за $2 млрд., сославшись на бюрократические трудности. Тем не менее, бренды продолжат сотрудничество и будут заниматься продвижением продуктов самой Vizio на китайском рынке. Для этого в телевизорах и смартфонах LeEco установят специальный софт.

LeEco стремительно ворвалась на американский рынок, но как только американское подразделение перестало получать финансирование в должных размерах из Китая, активность упала.

Уходят руководители, сокращают рабочие места — не видать светлого будущего в Америке. Зарплату вовремя не платят, китайское подразделение недовольно работой американских коллег, хотя судя по всему, во всей компании просто не поняли специфику американского рынка.

Когда LeEco пришла в Америку, аналитики сомневались, сможет ли она повторить успешную стратегию на иностранной земле. LeEco зашла «по-крупному» нанимая тысячи людей, планируя построить огромный кампус для 12 000 сотрудников. Теперь там от амбициозной идеи отказались. Возможно, стоило бы взять пример с более скромных Baidu или Alibaba, которые не менее шикарно чувствуют себя в Китае, но работу в Америке начали с открытия небольших офисов.

Положение дел в LeEco не устраивает и поставщиков, которым она задолжала. В итоге компания потеряла права на трансляцию некоторых спортивных программ.

В LeEco будущее сокращение никак не комментируют.

Источник: Bloomberg

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