Выражение «Think different» тесно связано с Apple. Слоган использовали в рекламе 20-летней давности, кампания прошла так успешно, что эта фраза навсегда въелась в память. В коротком ролике Apple показала людей, которые своими мыслями и поступками внесли вклад в развитие общества, культуры и народов.

Вот полный текст из видео.

Хвала безумцам. Бунтарям. Смутьянам. Неудачникам. Тем, кто всегда некстати и невпопад. Тем, кто видит мир иначе. Они не соблюдают правила. Они смеются над устоями. Их можно цитировать, спорить с ними, прославлять или проклинать их. Но только игнорировать их — невозможно. Ведь они несут перемены. Они толкают человечество вперёд. И пусть кто-то говорит: безумцы, мы говорим: гении. Ведь только люди достаточно безумные, чтобы считать себя способными изменить мир, и есть те, кто его меняет.

Между прочим, на тот момент у конкурента Apple, компании IBM, был свой девиз — «Think», Apple не просто так выбрала эту фразу. Такой тонкий троллинг.

«Tick different» — это новый слоган небезызвестной швейцарской компании Swatch. Она выпустила часы с поддержкой бесконтактных платежей через NFC и продвигает теперь свою продукцию, используя хорошо узнаваемую фразу.

Apple попробовала запретить Swatch использовать слоган, подав жалобу в Швейцарский федеральный институт интеллектуальной собственности, но получила отказ. Теперь она пойдёт с таким же заявление в суд, но там её ждёт доскональная проверка на товарные знаки.

В суде Apple должна доказать, что более 50% населения Швейцарии ассоциируют слоган «Tick different» с яблочной продукцией. Swatch в свою очередь говорит, что отсылает современного покупателя к своему слогану из 80-х годов «Always different, always new».

Это не первый случай, когда две компании бились за товарные знаки. Swatch успешно лишила Apple права использования слова «iWatch», когда та планировала выпускать носимую электронику. В результате на свет появились Apple Watch, а не iWatch. Швейцарская компания настаивала на том, что название Apple очень похоже на зарегистрированную Swatch торговую марку «iSwatch».

Теперь в наступление пошла Apple, видимо, вспомнила прошлые обиды.

Источник: 9to5mac, Wikipedia

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