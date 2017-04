Сегодня поговорим о новом Apple iPad. Планшеты по замыслу Стива Джобса должны были занять место между ноутбуками и смартфонами при условии, что они смогут предложить особенные качества.

Смогли планшеты на iOS за 7 лет стать незаменимой вещью? Несколько моих знакомых перешли с ноутбуков на планшеты, работают на таких устройствах, но людей такого рода не так уж много. Для большинства же наличие iPad в доме не играет особой роли. Новости, сидя на унитазе, можно и на телефоне с большим экраном полистать. Вот и остаётся планшет всё тем же устройством для потребления контента, а созидают на нём единицы.

Для кого этот iPad?

Если вы однажды дарили маме, сестре или бабушке iPad, то пора вспомнить о родственниках и задуматься об обновлении старой техники.

Новый iPad не для тех, кто покупал iPad Pro или Air 2 в последние годы. Нет, он для других пользователей. Для тех, кто не хочет переплачивать за тонкий корпус, за лишние навороты, которыми не будет пользоваться.

Я, как пользователь iPad Air 2, вначале смотрел на iPad с разочарованием. Но потом, когда сравниваешь цену, всё встаёт на свои места. Это хорошая вещь, удобная в пользовании и с очень хорошими характеристиками.

За 24 990 рублей вы получаете 32 ГБ памяти, свежий процессор Apple A9 (как в iPhone 6s/6s Plus, iPhone SE), 2 ГБ оперативной памяти, камеру на 8 мегапикселей, фронтальную на 1.2 (вот это уже стыдно, Apple). Если мало 32 ГБ, можете доплатить и взять вариант на 128 ГБ за 31 990 рублей.

Новый. Но как старый

Описывать дизайн планшета смысла нет, он почти такой же, как и Apple iPad Air, вот только больше нет рычажка для включения беззвучного режима или блокировки автоповорота. Зато появился сканер отпечатков Touch ID, которого не было в Air.

С планшетом можно использовать чехлы Smart Cover старых серий, это практично. Периодически в магазинах распродают остатки, залежавшиеся со времён iPad Air. А чехлы от него подходят и для Air 2, и для нового iPad.

Чехла с клавиатурой для него нет, Apple Pencil с ним тоже не работает, эти фишки сохранили для iPad Pro. Не думаю, что покупатели будут сильно переживать из-за этих ограничений.

По тесту Geekbench 4 новый iPad даже обгоняет Air 2! iPad — слева, Air 2 — справа.

iPad получил свежий процессор A9 и 2 ГБ оперативной памяти, он шустрый и быстрый. У меня под рукой были iPad 2, iPad 4 и Air 2, так вот по скорости он сравним с Air 2. На фоне старых моделей вроде iPad 2 или 4 – просто реактивный агрегат.

Со временем работы всё отлично. Apple обещает, что iPad проживёт 10 часов от одной зарядки. Если смотреть видео на YouTube с максимальной яркостью экрана, тогда планшет садится за 1,5 часа на 8%.

Хороший экран

Экран перекочевал сюда из iPad Air первого поколения. Всё тот же Retina-экран с разрешением 1536х2048 точек. Можно заметить воздушную прослойку, её нет ни в Air 2, ни в Pro. Нет тут и режима True Tone с автоматической подстройкой баланса белого, как в iPad Pro.

Если выходить с планшетом на улицу, то заметите, что дисплей бликует, данные видно не так хорошо, как на Air 2. Но, если не сравнивать новый iPad с более дорогой моделью, а исходить из того, что реальный покупатель, скорее всего, перейдёт со старого iPad 3-5 летней давности, тогда картинка понравится.

Какой выбрать iPad?

Apple предельно упростила выбор. Нужен iPad – вы идёте в магазин и покупаете «просто» iPad. Хочется тонкий корпус? Более качественные динамики и вообще планируете творить на планшете? Присмотритесь к iPad Pro. Возможно, даже остановитесь на модели Pro с 12,9-дюймовым экраном, она может и ноутбук заменить, если ещё раскошелитесь на клавиатуру.

Apple убрала из продажи Air 2, который смущал покупателей, уж больно мало было отличий между ним и Pro, а разница в цене была в пользу первого. iPad mini остался в единственной версии – это модель со 128 ГБ памяти с поддержкой LTE или без неё, никаких мук выбора.

Мне понравилось, что Apple угомонилась с названиями, потому что, если вспомнить историю, волосы на голове встают дыбом: iPad, iPad 2, The New iPad, iPad with Retina и так далее. Теперь будет меньше заморочек, людям станет проще объяснять, какая модель на руках, покупая аксессуары.

Цена

В Америке новый iPad стоит $329, в России начальную версию с 32 ГБ памяти продают за 24 990 рублей. Цена рулит, для сравнения, iPad Pro в базовой версии обойдётся в 44 990 рублей.

Переплачивать за улучшенные характеристики или нет? Каждый решает сам, что ему важнее, но если iPad Pro – штука дорогая, то «просто» iPad – это отлично сбалансированное решение.

Стоит ли переходить со старого iPad на новый? Да, он лучше любого планшета Apple из тех, что выпускались до Air 2. А если сравнить с Air 2? Air 2 лучше, вот только в продаже их почти не осталось, да и стоят они дороже.

Мнение

Чаще всего обзоры о технике Apple сводятся к тому, что девайс хорош, но дороговат. В случае с Apple iPad вердикт получается иным. Планшет стоит адекватных денег уже на старте, если вы не готовы переплачивать за навороты версии Pro, берите и останетесь довольны. Apple iPad (2017) хорош в качестве первого и единственного устройства на iOS с большим экраном на все случаи жизни.

