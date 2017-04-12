Адаптер питания или по-другому устройство для питания и/или подзарядки устройства сегодня является неотъемлемой частью любого дома, где есть хоть какая-то техника. Сегодня он стал простой и, с тем же, незаметной частью быта, но что же знаем мы о нем, давайте выясним.

Источник питания, он же блок питания, он же зарядное устройство – это приспособление для зарядки или питания какого-либо устройства от сети в 220 Вольт. Адаптеры питания делятся на две большие группы: мобильные и встроенные. К встроенным стоит отнести блоки питания в настольных ПК, телевизорах, микроволновых печах, автомобилях и тд., мобильные адаптеры – зарядные устройства для носимой и портативной техники – ноутбуков, смарт-часов, телефонов, смартфонов, плееров и тд.

Каждая группа разнится по возможностям, напряжению и силе тока, но у всех их одна цель – снабжать электричеством и преобразовывать его силу и напряжение для подключенных к ним устройствам по средствам передачи тока с сети в 220 Вольт в устройство зарядки.

Типы

Группы делятся на 6 основных общих подгрупп:

Стабилизированные – выдающие стабилизированное выходное напряжение. Он состоит из сетевого трансформатора, выпрямителя и стабилизатора. Такие адаптеры обеспечивают стабильное стабилизационное выходное напряжение как в режиме работу в холостую, так и при полной работе устройства, вдобавок в таких устройствах невелики пульсации напряжения переменного тока на выходе, что делает эти устройства безопасными для устройств, заряжаемых при помощи таких адаптеров.

Нестабилизированные – для зарядки, обеспечивающие выходное напряжение постоянного тока. Состоит это устройство из выпрямителя и сетевого трансформатора. Эти блоки гораздо опасней стабилизированных, применяются они для работы нагревательных и осветительных приборов.

Импульсные – обеспечивающие стабилизированное напряжение постоянного тока. Данные устройства отличаются небольшими размерами, большим КПД, малым нагревом при работе и наличием защиты от перегрузки и замыканий. Данные адаптеры сегодня занимают около 60% рынка адаптеров питания.

Переменные – с выходным напряжение переменного тока. Используется с устройствами, которые имеют внутренний выпрямитель напряжения.

Автотрансформаторные – с исходящим переменным током, выполненные по автотрансформаторной схеме. Они используются для питания техники из США и некоторых других стран.

Импульсные адаптеры питания

Импульсные сегодня занимают около 65% рынка всех адаптеров питания за счет небольшой массы, большего, по сравнению с другими, КПД и наличию специальной защиты. Больше половины этих адаптеров – зарядные устройства для носимой электроники – ноутбуков, смартфонов, планшетов, АКБ и тд. Они автоматические, они накапливают некоторое время ток, а затем отдают его импульсами устройству, где имеется АКБ, за счет чего заряд после процесса зарядки, держится долго.