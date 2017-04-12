Chrysler показала самый мощный серийный автомобиль с V8, который когда-либо был доступен публике. Вид у него, конечно, первобытный, но в этом и фишка Dogde.

Dodge Challenger SRT Demon – это 840 лошадиных сил, восьмицилиндровый двигатель с объемом 6,2 литра и отдельный 2,7 литровый нагнетатель увеличивающий «наддув» с 2,9 до 14,5 psi(давление).

Про этот автомобильно нужно знать одно: 2,3 секунды до сотни. Теперь понятно почему модель назвали «Демон». Подобные показатели демонстрируют электрокары, но похоже автомобили с двигателями внутреннего сгорания не хотят уступать место электронике.

Да и согласитесь, 2,3 секунды до 100 с бешеным ревом двигателя это интереснее, чем 2,3 секунды до 100 в бесшумном «телепорт»-режиме Tesla. Хотя стоит ощутить и то, и другое. Вот на Tesla я уже проверил эти «незабываемые» эмоции, а на подобном автомобиле не доводилось. Нужно исправить ситуацию.

Такие автомобили выходят редко и тираж ограниченный. Этой осенью начнутся продажи Dodge Challenger SRT Demon 2018 в Северной Америке и поставлено будет только 3300 автомобилей. Очередь уже выстроилась.

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