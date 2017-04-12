Всем привет. Не так давно Валентин у себя на канале рассказал, как важна камера в современных смартфонах и продемонстрировал сравнительные фото и видео материалы снятые на Samsung Galaxy S8+ и iPhone 7 plus. Я с радостью помог ему в этом. Готовил фотографии, весело бегая по Одессе, «щелкая» разные объекты.

На улице с экранов смартфонов было трудно понять, у кого камера снимает лучше. Во-первых у смартфонов абсолютно разные экраны, во-вторых, при дневном солнечном свете картинку особо не разглядишь. А вот когда уже скидывал Валику фотки, то понял, что у Apple что-то пошло не так с этим вопросом. Позже я уделил достаточное время тестированию камеры этих устройств во всевозможных режимах сьемки и окончательно убедился — Samsung уделывает iPhone. Это факт. Вот так и родилось это видеосравнение. Приятного просмотра.

P.S. Тут вы можете скачать оригиналы некоторых фотографий и видео, чтобы детально рассмотреть их на экране своего устройства.

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