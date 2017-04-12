Если вы росли в 90-е, то у вас наверняка были крутые игрушки: тетрис с 5 играми, геймбой или тамагочи. Современные школьники не поймут, что это за фигня такая и почему эти разноцветные пластиковые штуковины, напоминающие яйца, вызывают ностальгические воспоминания.

А всё потому, что в те времена не было смартфонов, планшетов, никто не доказывал, что «Xiaomi лудше», жилось подросткам спокойнее. То было интересное время, когда электронные игры только набирали обороты, ещё никто не знал про бесконечный донат, поэтому требовалось лишь купить устройство и тратить всё своё время на развлечения. И не тратить родительские деньги на золотые монетки!

20 лет назад взрослые и дети узнали о Тамагочи: изобретательные японцы придумали новую форму жизни. В пластиковое яйцо сажали виртуального зверька, которого нужно было поить и кормить, холить и лелеять. Причём никто не знал, какое существо появится на свет, работал великий рандом. Правда, рано или поздно существо умирало, причиной могла быть старость или неправильный уход, всё как в жизни. О, какой это был стресс, сколько было слёз и детских разочарований.

Теперь игрушка снова возвращается в продажу, японцы внезапно вспомнили о позабытом развлечении и решили повторить успех. Ох, уж этот странный японский рынок. Обновленный тамагочи стоит $18, цена не изменилась и осталась на прежнем уровне.

Вот вам полный душевных японских словечек обзор-анбоксинг забавы из Страны восходящего солнца.

Если покупать тамагочи не хотите, но желаете вновь покормить виртуального питомца, то можете обратить внимание на эту игру для Apple Watch. Приложение платное, но если соскучились по 90-м, то попробуйте пережить детские воспоминания заново.

Источник: The Verge

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