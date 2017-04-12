В мае с друзьями ездили в родную Черногорию, родную, потому что не первый раз, потому что очень люблю страну, потому что есть всякие идеи пожить там подольше или замутить даже нечто вроде квартиры или домика. В Черногории хорошо! Только в мае нужно быть готовым к дождям, холоду, холодной воде, дождям, плохой погоде и холоду в номерах.

Сидишь, пьешь «Вранец» с утра до ночи и мечтаешь о жаре. В идеале ехать в Черногорию стоит в сентябре, когда вода уже точно теплая и погоды стоят шикарные. Если вдруг вы поехали в Черногорию и нарвались на плохую погоду — не унывайте, это нормально. Там иногда бывает так, что из трех летних месяцев два месяца идут дожди. Плакать по этому поводу не надо! Надо брать машину, сажать туда друзей и семью, отправляться ездить по стране.

Например, я посадил всех в Opel и поехал в Херцег-Нови, посмотреть Которский залив, подышать воздухом, взять лодочку и покататься, посмотреть крепости и какую-то там пещеру. Ехали-ехали, заехали на паром, съехали с парома, долго ехали с помощью Google Maps, потом стали искать место для парковки. Нашли. Оказалась, что парковка сверху платная — ставишь машину и по ступенькам спускаешься к морю. Я еще подумал, как подниматься потом? Но, поначалу нужно было решить вопрос с парковкой. Поговорив с местными понял, что нужно пойти ножками и найти палатку, типа «Союзпечать».

В этой палатке нужно купить специальный парковочный талон — нужно предположить, сколько времени займет наше путешествие и понять это заранее! Талон на пару часов стоил пять евро или около того. Ладно, я подумал так — куплю на два часа, наверняка тут никто ничего не контролирует. Потом мы пошли вниз, потом мы пообедали, потом мы наняли лодку и поехали на лодке смотреть пещеру, потом приехали назад, зашли съесть по салатику, выпили кофе и через четыре или пять часов вернулись к машине.

Естественно, там лежала бумажка с штрафом. Зная особенности разных европейских стран, было понимание, что нужно решать проблему сейчас. Вдалеке увидел полицейскую машину, подъехал, узнал адрес офиса для оплаты штрафов, поехал в город — благо, все это не особо далеко — нашел контору, заплатил двадцать евро штрафа (или около того, точно не помню), потом снова дорога, паром, гостиница, вино на пляже в Будве и холодная, но веселая ночь.

Когда кто-то начинает рассказывать про проблемы с оплатой парковок в Москве, про какое-то, видите ли, тормозное приложение для iOS/Android, про какое-то отсутствие вариантов — я вспоминаю Херцег-Нови, поход в палатку и свои мысли о том, брать на два часа, на три или на пять.

Где-нибудь в Берлине вам придется искать автомат для оплаты парковки. В США иметь под рукой мелочь, если паркуетесь на улице. Ну а если это современная парковка — искать паркомат, платить, не забыть положить купон под стекло! Или указать место при оплате! Короче говоря, паркуясь в Москве, я постоянно вспоминаю добрым словом всех причастных к разработке программы «Парковки» и тех, кто продумывал систему оплаты. В конце-концов, у нас есть куча вариантов!

А что не так с приложением «Парковки»?

Ну, периодически программа откровенно глючит — могу попробовать перечислить основные моменты. Долго запускается и непонятно, загрузилась или нет, долго не показывает номер парковки, долго не может загрузить карту парковок, иногда не получается за доли секунды завершить парковку — на экране девственно чисто, словно еще и не остался час времени. Терпение! Все получится! Нужно только подождать. Иногда, программа дает тебе советик — дружок, а вот ты удаляешься с места парковки, может ее прекратить? И ты такой, ооо, точно, спасибо! А иногда программа молчит, и вы уже удалились домой или еще куда-то и получаете уведомление — осталось 15 минут, хотите продлить? А иногда такое сообщение не выскакивает и ты думаешь, ага, попал на 2500 рублей или нет.

Программу я использую только на iPhone, сейчас это 7 Plus, думаю, на Android такая же ситуация. В случае с более-менее опытным пользователем проблем не будет — вы знаете, когда нужно подождать, когда программу нужно простить и дать ей еще шанс. перезапустить, помолиться, все получится. Но вот неопытный пользователь, типа моего папы, когда начинаются глюки просто плюется и начинает названивать сынульке — сынулька, спасай, паркуй! Поэтому у меня в программе для парковок есть номера машин всей семьи, чтобы в случае чего помочь.

Потом, мне непонятно — если я пополняю счет с карты, у меня еще и комиссию берут? Я не против платных парковок, но может те, кто получают деньги (и немало), сами как-то разберутся с банками? Может, стоит максимально облегчить жизнь пользователю, чтобы пользователь как-то не парился совсем?

И вот еще, главная мысль. Хорошо бы из программы «Парковки» сделать качественный комбайн для жизни в Москве. Я имею в виду вот что — совсем не жмотством было бы показывать парковки в ТЦ и других местах, помимо обычных платных парковок.

Это как приглашение к танцу, типа, чувак, хочешь становись у нас, хочешь, давай, загоняй машину в ТЦ или на другой паркинг. Главное, делай все цивилизованно! Поясню на примере, есть платная парковка у ТЦ «Цветной», есть парковка в ТЦ «Цветной», там, как правило, есть места. Начинающий водитель, пугающийся всего, сказал бы спасибо, если бы его привели на ту или иную парковку, показали примерные цены. И сделать эти обозначения на карте не сложно, ведь парковки в ТЦ редко переезжают с места на место.

Второй момент, вот я примерно знаю, что в месяц я трачу на парковку около 1500 рублей, иногда до 3000 рублей. Почему бы не предложить какие-то скидочные штуки, вот я бы покупал за 1000 рублей абонемент, позволяющий парковаться в Москве в течение месяца какое-то количество раз, ну а там использую я его, не использую, подарю кому-то — это уже дело второе. Это помогло бы таким людям, как мой папа. Я знаю, можно платить с помощью SMS, но тут тоже вопрос подготовки пользователя. Абонемент можно было бы положить под стекло и все, парковщик посмотрел на даты, просканировал бы на подлинность — окей, стой, дорогой!

Третья фишка, почему бы не пойти дальше и не придумать какой-то прибор, брелок или что-то такое, нашел место, встал, нажал кнопку, все само запарковалось. А на прибор кидать деньги с карты или в терминалах. Тоже упрощение для тех, кто не в ладах со смартфоном. Транспондер такой, только для парковок. Запарковался, информация улетела в космос, парковщик сканирует номер и видит, что все хорошо.

Четвертая фишка, немного сложная в реализации, но интересная — сейчас в торговых центрах, если что-то покупаешь на определенную сумму, получаешь скидку на парковку. Например, купил кроссовки, показал чек охране, считай, стоял бесплатно два-три часа.

Так почему бы не перенести этот опыт и на парковки в Москве? Только здесь давать скидку не за парковку, а за какие-нибудь другие штуки — типа на неделю пересел на метро и вот теперь могу рассчитывать на 50 процентов скидки на парковку в течение недели. Подтвердить, что машина стояла около дома, можно с помощью фотографий. Летом пересел на велосипед, месяц не пользовался машиной — вот тебе скидка сто процентов за парковку на месяц! Конечно, все это требует шлифовки, доработки, но я бы сам поиграл в такую игру — благо и велосипед под рукой, и метро около дома открыли.

И еще было бы здорово показывать, сколько мест осталось на парковках! И где эти места! Только трудно это воплотить в жизнь — даже не могу предположить, как бы провернуть подобное.

Основная идея очень простая, немного причесать саму программу парковок — она и так идеальна по сравнению с другими странами, но есть куда двигаться дальше.

Все очень хорошо!

Если используете программу «Парковки Москвы» и считаете, что здесь есть что добавить или изменить, милости просим в комментарии. Если парковались в других городах и странах, расскажите про свой опыт. Закончу на радостной ноте — цивилизованная парковка стала уже настолько привычной, что вспоминаю 2010-ый год (например), когда приезжаешь на Тверскую, заезжаешь в переулок, там стоят ребята, типа ну че, хочешь встать, давай на час за двести рублей, они отгоняют старый жигуль, встаешь на место жигуля, рядом ребята ставят еще машину, даешь деньги, уходишь на пару часов, приходишь, добавляешь, они тебя открывают, уезжаешь по своим делам. С ужасом вспоминаю, как парковались в три ряда, в четыре. Вообще, какой был беспредел.

Сейчас, конечно, другое дело. Порядочек!

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