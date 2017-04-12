Перейдем от новостей житейских к состоянию «невесомости». Пока мы заняты обыденными вещами вроде обзоров смартфонов, в космосе идёт бурная жизнь. В ней участвует и «рука» человека.

Космический корабль NASA, New Horizons, летающий около Плутона с лета 2015 года, 7 апреля перешёл в спящий режим, чтобы ускорить перемещение к следующему пункту маршрута. На данный момент большинство его приборов выключено. Такое состояние продлится до 11 сентября, чтобы избежать износа.

Главная причина – отсутствие необходимости постоянной слежки с Земли, ведь сейчас NASA нужно больше времени уделить другим проектам. Также команде нужно подготовить корабль к отправке на край Солнечной системы в период с 25 декабря 2018 года по 3 января 2019 года.

Кораблю предстоит встретиться с ледяным объектом, чтобы сделать его фотографии, потому что пока исследователи не знают даже его местоположение. Спящий режим позволит ускорить процесс, ведь отпадает необходимость проверять состояние аппарата несколько раз в неделю. К тому же он находится на расстоянии 3.5 млрд миль от Земли, поэтому связь работает с задержкой более 10 часов. Однако, всё равно хотя бы раз в неделю исследователи будут с ним связываться. С момента запуска в 2006 году, New Horizons вводили в спящий режим 18 раз.

Вот вроде бы все ждут какую-то видимую «революцию» во всех сферах жизни человечества, а оно-то вот, на глазах все происходит. Темпы сумасшедшие, скоро будем попивать мохито на орбитальной станции Марса и спрашивать «ну что там, когда уже революция-то случится?»

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