Если в ближайшем будущем окажетесь в Лондоне и захотите побегать, то вместо привычной пластиковой бутылки с водой получите пузырь под названием Ooho из желейного материала с жидкостью внутри. Его можно выбросить, он безопасен для окружающей среды. А если напал голод, то можно и закусить этой ёмкостью.

Трое студентов-дизайнеров придумали концептуальную ёмкость будущего в 2014 году, теперь она всё ближе к финальному воплощению. Думаю, можно не объяснять, зачем нужна такая тара: планета захламлена нашими отходами, миллиарды пластиковых бутылок валяются на свалках.

Хочется верить, что эта инновация изменит нашу жизнь. Как показала статистика, около 30% всех пластиковых бутылок — объёмом менее 0,5 литра. Захотелось пить, зашел в ближайший магазин, купил, выпил, выкинул бутылку и пошёл дальше. Так поступают миллионы людей по всей планете каждый день, я и сам так делаю, далеко ходить за примером не надо.

Новые ёмкости сделаны путем гелеобразования из водорослей, та же методика используется для чая с шариками. Окунаете шарик изо льда в хлорид кальция и экстракт бурых водорослей, а получаете сферу, внутри которой остаётся лёд. По мере того, как он тает в условиях комнатной температуры, внутри появляется вода.

Поскольку мембрана выполнена из пищевых ингредиентов, её можете съесть, а не выбрасывать. При желании в состав можно добавлять ароматизаторы, тогда будет и вода со вкусом, а не простая минералка.

Есть упаковку не обязательно, люди хотят попробовать её, потому что это новый опыт. Но расценивайте это как кожуру плода, как будто едите апельсин или банан.

Пьер Пасле, со-основатель компании Pierre Paslier, Skipping Rocks Lab

Так как же правильно пить из пузыря? Вначале снимаете наружный слой, остаётся ещё один, внутренний слой. Вот его уже можно съесть вместе с наполнителем. Выражение «съесть воду» звучит как-то дико, но в ближайшем будущем наши привычки могут радикально измениться.

Авторы проекта надеются, что такая форма подачи для жидкости будет популярной в местах массового скопления людей: концерты, пикники, выставки, да и в кафе такое можно продавать. Главное, что потом мусор исчезнет сам по себе, остатки «кожуры» будут разлагаться в течение нескольких недель.

У шарика Ooho нет крышки, поэтому эти пузыри небольшого размера, выпивать нужно одним глотком, ну или несколькими. Основатели проекта считают, что ёмкость упаковки зависит от места и времени: на марафоне во время забега людям хватит и маленького шарика на 50 мл, а в Starbucks можно продавать напитки в модной форме по 150 мл.

Шарики появятся в продаже уже в этом году, себестоимость упаковки — около 1 рубля.

По-моему, идея отличная, потому что поставщикам воды без разницы, куда разливать жидкость, лишь бы покупали. А так, можно и придумать новую форму подачи для привычных напитков, и продлить жизнь нашей планеты.

Источник: Fastcompany

Источник