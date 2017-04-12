Qualcomm обвинила Apple в нарушении правил использования чипов Intel. Производитель чипов требует “уважения их вклада в развитие техноиндустрии”. Qualcomm подала опровержение на 139 страниц иска, поданного Apple в январе. В опровержении речь идёт об искажении фактов со стороны компании из Купертино.

По утверждению производителя процессоров Apple нарушила ряд сделок и вмешивается в давние соглашения с другими партнёрами — например, Foxconn. В некоторых Apple iPhone 7 устанавливается именно чип от Qualcomm, в то время, как в остальных девайсах используется процессор Intel. Вот цитата из материалов дела:

“Apple специально замедляет чипы от Qualcomm в своих устройствах по сравнению с аналогами от Intel, чтобы навязать мнение, что продукты Intel лучше”.

Qualcomm также утверждает, что Apple намеренно пыталась заставить компанию не заявлять публично о всех преимуществах их чипов.

Пытаясь скрыть разницу в производительности продуктов на базе Intel и Qualcomm, Apple намекнула Qualcomm, что было бы неприемлемо делать или содействовать в сравнениях двух версий устройства.

Apple даже угрожала, что “в ином случае, компания сделает всё, чтобы производитель потерял репутацию среди потребителей” и публично заявляла, что между двумя чипами “нет заметной разницы”.

В начале года Apple подала иск против Qualcomm в размере 1 миллиарда долларов с обвинениями в вымогательстве. Позже был подан иск по поводу нарушения интеллектуальной собственности со стороны Qualcomm и злоупотребления доминирующим положением.

“Мы будем защищать нашу бизнес-модель и право получать справедливые гонорары за свои технологии” — сказал Дон Розенберг, главный консультант производителя процессоров.

Интересная история, неправда ли? У Qualcomm не заладилось почти со всеми игроками рынка, то с Samsung «ругаются», теперь с Apple.

Источник Arstechnica

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