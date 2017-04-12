Так сложилось, что многие сервисы набирающие популярность и аудиторию становятся заложниками… рекламы. Вернее не сервисы становятся заложниками рекламы, а их пользователи. Вот представьте, вы переписываетесть в уютном Telegram, а тут бах, и рекламный баннер. Ну это я гипотетически показал вам худший сценарий развития. Вот такой сценарий скоро ждет наш «любимый» Facebook с его мессенджером.

С тех пор, как Facebook расширил функциональность своего мессенджера, он также начал и активно монетизировать его показами рекламы и поддержки денежных переводов.

Уже многие западные пользователи видят рекламные объявления в своих чатах, а на днях глава коммуникативных продуктов Facebook Дэвид Маркус в своем интервью изданию Recode сказал следующее:

“Мы не будем делать акцент на монетизации нашей платежной системы. Главная наша цель — реклама. Так и будем продолжать монетизировать сервис.”

Facebook поддерживает переводы между собеседниками с 2015 года и лишь недавно ввел групповые платежи для бизнеса. Они принесли Facebook 753 миллиона долларов дохода в 2016, а реклама — целых 23 миллиарда.

Помнится, Apple давным-давно пыталась запустить собственную рекламную сеть. Хорошо, что у них ничего не вышло. Вы же понимаете перспективы использования устройствами Google и сервисами Facebook, компании, которые поднялись и зарабатывают за счет рекламы?

Со временем она станет другой (реклама), будет более релевантна и показываться будет в ином формате, так сказать в виде «полезных» рекомендаций. Но эту машину не остановить, потребительский образ жизни – двигатель многих процессов в наше время и реклама один из важных инструментов в этой цепи. Увы.

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