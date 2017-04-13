Четверг, 13 Апреля

Большие квадрокоптеры для профессиональной съемки экшн с высоты

13.04.2017 11:50 328

Такое приспособление как квадрокоптер является на сегодняшний день, пожалуй, самой популярной радиоуправляемой моделью в России и за ее пределами. Наши зарубежные коллеги начали использовать эти модели еще несколько лет тому назад, проводить зрелищные съемки фото и видео с высоты птичьего полета. При помощи видеокамеры, установленной на квадрокоптере, снимают потрясающее видео-ролики, рекламные проекты, осуществляется свадебную съемку даже кадры для полнометражных и короткометражные фильмы. Современные дроны, обладающие многими преимуществами и мощными техническими характеристиками, станут замечательной игрушкой не только для ребенка, но и для взрослого.

Если вы хотите подарить радиоуправляемый дрон с камерой ребёнку, можно выбрать модель попроще, которая, соответственно, будет стоить и подешевле. Но если вам нужен профессиональный квадрокоптер с мощной камерой, который способен долгое время работать автономно и подниматься на высоту нескольких километров в небо, тогда лучше сделать выбор в пользу дорогостоящей модели с соответствующими техническими характеристиками. Для того, чтобы купить большой квадрокоптер в России, лучше всего обратиться в профессиональный магазин радиоуправляемых моделей «Радиотигр», в каталоге которого представлены самые разнообразные дроны по выгодным ценам, а также аксессуары для них. Среди моделей больших размеров вы найдете камеры с изображением формате High Definition, а также встроенный навигатор GPS, пульт управления и онлайн-камеру, другие приспособления, которые обязательно оценят фанаты съемки.

Если вы стремитесь заснять прыжок с парашютом или роупджампинг с моста, сафари или экстремальную поездку на квадроциклах, сплав по бурной горной реке, вам идеально подойдет квадрокоптер со встроенной камерой Action типа Go Pro. Такая модель стоит на сайте почти 17000 руб., однако необходимо заранее уточнить ее наличие у менеджера. Простой квадрокоптер с камерой обойдется в 6600 руб., так как на него распространяется скидка почти в 50%. Приобрести изделия в интернет-магазине для видеосъемки любители или профессионалы могут в один клик, добавив товар в корзину и оплатив его по безналичному расчёту. Выбирайте квадрокоптер с подключением к беспроводному интернету, записью видео на SD-карту памяти, коллекторным или бесколлекторным двигателем, временем полета при полном заряде и дальности полета, и наслаждайтесь!

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