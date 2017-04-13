Странный вопрос? Так может показаться на первый взгляд. Вот вы когда присаживаетесь зашнуровать обувь, задумывались, почему они постоянно развязываются? У вас, как и у меня возникает предположение: или слабо затянул, или где-то зацепился.

Почему об этом заговорили?

Оказывается пытливые умы человечества уже не первый год разгадывают эту загадку, и она имеет научную подоплеку.

Ученые утверждают, что изучения принципа развязывания шнурка поможет и в других областях, к примеру, в исследованиях ДНК человека.

Оказывается на развязывание шнурка влияет сила, с которой нога ударяется о землю. В этот момент шнурок растягивается и сжимается обратно. Сила от ноги оказывает воздействие на концы шнурков, как будто к ним прикасается несуществующая рука. Звучит как бред. Но сейчас все поясню.

Почему это может быть важно?

Вот, что говорят по этому поводу инженеры-механики из Калифорнийского университета в Беркли, которые исследовали феномен шнурка при помощи замедленной съемки.

«Когда заходит речь об узловатых структурах, если вы понимаете, как происходит развязывание шнурков, то вы можете применить это знание в таких областях, как, например, ДНК или другие микроструктуры, которые перестают функционировать под воздействием динамических сил», — так утверждает исследователь проекта Кристофер Дэйли-Дайамонд.

«Это лишь первый шаг на пути к пониманию, почему определенные узлы оказываются крепче других. Никто до нас еще не проводил подобных исследований»

Ученые обнаружили, что при беге нога ударяется о землю с перегрузкой в 7g. Постоянная динамика приводит в движение концы шнурков, и происходит эффект воздействия «невидимой руки». Как будто, что-то или кто-то тянет за концы шнурка.

Сила, с которой вы завяжете шнурок, никак не повлияет на конечный результат, он все равно сам развяжется. Перегрузки во время движения сделают свое дело. Так что заправляйте шнурки в обувь, если конечно, есть такая возможность.

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