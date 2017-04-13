Когда любознательный путешественник Скотти Аллен оказался в Китае, то ему в голову пришла идея взять и собрать новый iPhone из запчастей. Эдакий iPhone Refurbrished, но выпущенный им самим, а не Apple. Смелая идея? Когда находишься в Шэнчжэне, откуда родом большинство смартфонов и планшетов, нет ничего невозможного.

Просто берёшь с собой камеру и отправляешься в прогулку по ближайшим развалам с электроникой. Благо, там с этим всё в порядке, многоэтажные рынки с бесчисленными ларьками и китайцами, которые постоянно что-то собирают и разбирают, ковыряясь в электронике.

Для статистики: вскоре после появления iPhone 6s Plus в продаже любопытные люди посчитали, сколько он стоит. Оказалось, что себестоимость комплектующих с учётом тестирования составляет $236, это цена начальной версии c 16 ГБ памяти.

На покупку запчастей для своего iPhone 6s автор проекта потратил более $1000, но как оказалось, можно было прилично сэкономить, не покупая лишние компоненты.

По его оценке, если разбираться в деталях, можно уложиться в сумму около $300. Проблема в постройке «кастомного» айфона заключалась в том, то было сложно найти материнскую плату, на которую завязан Touch ID. Если купить две разных детали, то сканер отпечатков не работал бы, так что ему пришлось искать восстановленную плату в паре с Touch ID.

Это особенность технологии Apple под названием Secure Enclave. Она работает автономно от процессора и iOS, проверяет, совпадает ли отпечаток пальца с сохранёнными данными. Поэтому сведения об отпечатках не используются самой iOS, приложениями, не копируются на серверы Apple или прочие «облачные» хранилища.

Почему для эксперимента выбрал iPhone 6s? Потому что у него уже был такой же телефон, он хотел собрать его аналог и сравнить в работе. Второй аргумент — запчасти для iPhone 7 найти сложнее.

Идея завершилась успешно, iPhone работает. Получилась бюджетная альтернатива восстановленному iPhone от самой Apple. Конечно, сделать всё самостоятельно и без помощи китайских продавцов электроники не получилось бы, но идея — что надо.

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