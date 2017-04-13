Назовите машину Ford мечты, это… Mustang, я угадал? Пусть это не самый мощный, но, пожалуй, самый известный Ford последних десятилетий. Сильный и быстрый «масл-кар». Но сегодня я напишу не о нём, а о Ford Mondeo. Причём тут Mustang?

Несколько лет назад я был на полигоне Ford в Бельгии, кажется, его уже закрыли в рамках кампании по оптимизации расходов. Но суть в том, что там гостей катали специально обученные люди на самых быстрых серийных машинах: была Fiesta ST, потом Focus ST и Mustang в самой мощной версии. Это было просто ВАУ, на память остались фотографии и ролик.

С тех пор у меня остались самые приятные воспоминания о марке, поэтому за руль Mondeo я садился с добрыми помыслами. Да, пусть это и не заднеприводный неприлично мощный автомобиль для драг-рейсинга, но и не самый скучный. Это топовая версия машины с 2-литровым движком и полным пакетом наворотов. Самая вкусная версия из доступных российским покупателям. Так, ну и за что тут просят деньги?

Наша колесница выходного дня с комфортом довезла из Москвы до Твери и обратно, впечатления после небольшого вояжа скоро опубликуем на сайте. Публикация от WylsacomRed (@wylsacom_red) Мар 19 2017 в 11:30 PDT

Комфорт

Посадка начинается с двери, она тяжёлая и увесистая, солидная. Будете катать на таком Ford девушку, учтите, что не каждая справится с дверцей, так что проявите учтивость и откройте её спутнице, ей будет приятно ваше внимание.

Ещё девушкам понравится обилие свободного места в салоне. Длинноногая подруга со всем удобством сядет спереди, а если отправитесь в поездку компанией, то и на заднем ряду не будет тесно, если немного подвинетесь вперёд. Мы проверяли, барышня осталась довольная 3-часовым путешествием, даже выспалась за время пути. Настя, будешь читать текст, передаю тебе привет!

Что ещё получает пассажир на втором ряду? Подогрев кожаного сиденья, удобный подлокотник и даже полноценную зарядку. Можно воткнуть вилку и зарядить ноутбук или другое устройство.

С точки зрения водителя машина свободная, в меру простая, но удобная. Руль отличный. Мне понравилось, что тут нет скользких деревянных вставок, а когда включаешь подогрев, то прогревается весь обод, а не только избранные части. Толстенький руль с кнопочками, электронный щиток с показателями и большой экран мультимедийной системы.

Подвеска в меру жесткая, довольно убитые дороги Твери и вездесущие трамвайные пути форсировали без потрясений для организма после сытного обеда.

Разгон

В автомобильных изданиях любят писать про то, как тельце пассажира вжимает в сиденье при ускорении и прочие волнующие воображение тезисы. Я скажу проще. По динамике Mondeo даже с 2-литровым турбомотором не претендует на лавры гоночного пепелаца, но в городе и на трассе всегда уверен в машине. Она быстро ускоряется, а ещё быстрее тормозит, тормоза оказались неожиданно цепкими.

Так как я не фанат скоростной езды и предпочитаю плавное и размеренное движение, то при соблюдении скоростного режима поездки становятся приятными и ненапряженными. Даже убаюкивающими, потому что сиденья удобные, с подогревом и вентиляцией, ещё и массаж работает, а предварительно можно настроить 11 подушек в сиденье. Очень точная подгонка под себя, прямо не машина, а Android-смартфон. В дальних поездках помогает шумоизоляция, машина тихая и разговарить можно в полголоса, не мешая тем, кто уснул сзади.

Полезные штучки

Машина с красивой оптикой, светодиодный свет отлично освещает дорогу, а еще тут очень эффектно смотрятся «поворотники».

Подогревы всего (руль, зеркала, переднее и заднее стекло, сиденья), вентиляция переднего ряда.

Камера помогает при парковке, а датчики по кругу предупреждают, если кто-то приближается слишком близко в потоке. Когда сдаешь задом, машина подает звуковые сигналы, они идут в зависимости от направления движения, сразу понимаешь, куда можешь нечаянно въехать, если не остановишься.

Ограничитель скорости – безумно удобная штука. Москва с ее камерами превратилась в мучительное место для быстрых машин. Чуть утопил педаль и вот уже сотня, получите письмо счастья на оплату. Поэтому, когда ставишь предельно допустимую скорость, машина просто не разгоняется выше лимита, очень удобно.

Мультимедийная система с резистивным тачскрином порадовала звуком, тут колонки Sony, по салону разбросано 8 динамиков. Машина играет музыку по Bluetooth, поддерживает CarPlay и Android Play, работает голосовое управление (довольно тормозное) и удобная навигация. 3D-карты со схемами развязок сильно упрощают жизнь, вот если бы вбивать маршрут голосом получалось быстрее, а навигатор не повторял принципы управления каждый раз, когда запускаешь его, всё было бы просто идеально. Я прочитал, оказалось, что систему проектировали в Microsoft, сделано отлично, молодцы.

Разноцветная подсветка салона. Штука забавная, практической пользы никакой, просто эстетическая радость. Но лишние деньги за неё я бы переплачивать не стал, впрочем, как и за навигацию.

Когда подходишь к машине, то просто дёргаешь за ручку и открываешь дверь. Всё, лишь бы ключ лежал в кармане. Потом нажимаешь на кнопку, техника заводится и отправляется в путь, остается только крутить руль.

Был такой забавный момент, когда я завел машину и сел на пассажирское сиденье. Потом за руль сел коллега, а я вышел из машины и ушел на встречу. Минут через 10 товарищ перезвонил и сообщил, что я ушел с ключом, но машина не заглохла, а двигатель продолжал работать.

Внутри

Салон просторный, отделка простая, мне понравилось, что нет ярких и кричащих элементов вроде «отделки под дерево», вставки под металл из пластика тут смотрятся скромно и не раздражают. Вообще машина мне чем-то напомнила Volvo, просто и удобно. По материалам, возможно, уж слишком просто, но это и не E-classe за миллионов за 5, чтобы высказывать претензии.

Телефон можно положить на полочку перед коробкой передач, а провод протянуть из перчаточного ящика, там пара USB-разъмов. В «бардачке» зачем-то расположено полка, удобно, если хочешь возить документы, но туда не запихнуть что-нибудь объемное (вдруг термос захочется положить).

Снаружи

У Mondeo такая большая решётка радиатора, что невольно возникают ассоциации с Aston Martin. Но на Mondeo она смотрится ещё более-менее, это не маленькая Fiesta, где она выглядит уж совсем комично. По дизайну мне машина понравилась, она смотрится солидно и не уныло.

А что улучшить?

Салон смотрится простовато, до кнопок на центральной панели во время поездки не очень удобно тянуться, когда хочешь включить подогревы.

Чувствуются заусенцы на пластике, когда опускаешь ладонь в ручку для закрытия дверей в салоне. Странная недоделка для машины такого уровня. Толстые стойки немного портят жизнь, страдает обзорность, но это проблема очень многих машин.

Многовато глянцевого пластика в салоне, я бы предпочел заменить его на менее маркий матовый пластик.

Багажник

Объёмное хранилище получилось глубоким, поэтому если что-то улетает к спинке сиденья, приходится тянуться внутрь, крышка тут совсем короткая.

Расход бензина

В России бензин дешёвый, я не знаю, зачем считать, сколько расходует его машина. Если уж есть 1,5 млн рублей на покупку авто, то какая разница, тратить на бензин 3, 5 или 7 тысяч рублей в месяц? На всякий случай, по старой привычке сделали замеры. На трассе расход бензина составляет около 8 литров на сотню, в городе выходит порядка 12 литров.

Сколько стоит

Пока на покупку Ford Mondeo действуют специальные условия, цена начинается от 1 250 000 рублей. Это будет машина комплектации Ambiente с двигателем 2,5 литра мощностью 149 л.с., 6-ступенчатой автоматической коробкой. Затем идут более дорогие версии Trend, Titanium и Titanium Plus. В «топе» такой Ford Mondeo обойдётся в сумму около 1,8 млн рублей. На мой взгляд, адекватная цена за машину с 2-литровым 240-сильным турбомотором и кучей наворотов.

На сайте Ford можно более подробно узнать о доступных комплектациях.

Мнение

У меня не очень большой опыт в мире моторов, но Ford любезно согласился предоставить машину нам на тест, чтобы мы могли составить своё впечатление. Мне машина понравилась, потому что большая, комфортная, а за такие деньги ещё и с отличной комплектацией.

Недавно мы брали на тест Toyota Camry, совсем другая машина по характеру. Если Camry предлагает больше комфорта задним пассажирам, то Mondeo настроен на ощущения для водителя. Ford более динамичный и живой, мне он понравился больше, да внутри оформлен в более современном стиле, тогда как Camry – мечта консерватора.

Большой и тёплый Ford Mondeo порадовал просторным салоном, даже если убрать все дополнительные навороты по электронной части, он остаётся удобной и практичной машиной на каждый день. Мне он понравился, а если нас читают владельцы такого автомобиля, то поделитесь мнением, каков Mondeo в долгосрочной эксплуатации.

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