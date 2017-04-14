Пятница, 14 Апреля

Tesla готовит грузовик к осенней презентации

14.04.2017 8:00 984

Илон Маск напомнил читателям своего твиттера, что компания работает не только над легковыми автомобилями и планирует покорить космические просторы. Также Tesla работает над остальными видами транспорта, согласно плану развитию компании на ближайшие 10 лет, на свет появятся грузовики, внедорожники, автобусы.

Tesla Semi truck unveil set for September. Team has done an amazing job. Seriously next level.

— Elon Musk (@elonmusk) 13 апреля 2017 г.

До появления столь любимого американцами пикапа остаётся ещё много времени, Маск сообщил, что потребуется от 1,5 до 2 лет на доведением машины до ума. Зато Tesla-грузовик представят в сентябре этого года.

Tesla готовит грузовик к осенней презентации

Поскольку Tesla верит в то, что экологически безвредная техника в автономном режиме будет эффективнее водителей, американские дальнобойщики уже могут переучиваться на другие специальности? Так получается?

Судя по тому, что производители всё-таки предпочитают дублировать автоматику живыми людьми, не думаю, что на рынке окажутся сотни тысяч безработных водителей. Скорее всего, человек по-прежнему будет сидеть в салоне, принимая управление на себя в сложных ситуациях. Ну а во время продолжительной поездке по хайвею можно и вздремнуть, машинное обучение со временем освоит все тонкости езды.

Источник: TNW

Источник

Самая дорогая сделка века: возможная покупка Apple студии Disney
Царь дронов стал еще доступней — DJI обновила Phantom 4
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Биологи узнали секрет прекрасной способности к навигации у муравьев
Биологи узнали секрет прекрасной способности к навигации у муравьев
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.