Илон Маск напомнил читателям своего твиттера, что компания работает не только над легковыми автомобилями и планирует покорить космические просторы. Также Tesla работает над остальными видами транспорта, согласно плану развитию компании на ближайшие 10 лет, на свет появятся грузовики, внедорожники, автобусы.

Tesla Semi truck unveil set for September. Team has done an amazing job. Seriously next level. — Elon Musk (@elonmusk) 13 апреля 2017 г.

До появления столь любимого американцами пикапа остаётся ещё много времени, Маск сообщил, что потребуется от 1,5 до 2 лет на доведением машины до ума. Зато Tesla-грузовик представят в сентябре этого года.

Поскольку Tesla верит в то, что экологически безвредная техника в автономном режиме будет эффективнее водителей, американские дальнобойщики уже могут переучиваться на другие специальности? Так получается?

Судя по тому, что производители всё-таки предпочитают дублировать автоматику живыми людьми, не думаю, что на рынке окажутся сотни тысяч безработных водителей. Скорее всего, человек по-прежнему будет сидеть в салоне, принимая управление на себя в сложных ситуациях. Ну а во время продолжительной поездке по хайвею можно и вздремнуть, машинное обучение со временем освоит все тонкости езды.

Источник: TNW

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