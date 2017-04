Илон Маск напомнил читателям своего твиттера, что компания работает не только над легковыми автомобилями и планирует покорить космические просторы. Также Tesla работает над остальными видами транспорта, согласно плану развитию компании на ближайшие 10 лет, на свет появятся грузовики, внедорожники, автобусы.

Tesla Semi truck unveil set for September. Team has done an amazing job. Seriously next level.

— Elon Musk (@elonmusk) 13 апреля 2017 г.