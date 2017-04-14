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Nintendo прекращает продажи NES Classic Edition

14.04.2017 7:30 328

Если ещё не купили NES Classic Edition, то пеняйте на себя. Японская компания прекращает поставки консоли, поэтому спешите в магазины, где остались последние игровые устройства. Вот такое заявление Nintendo отправила в редакцию издания The Verge.

В апреле мы отгрузим последнюю партию в этом году. Мы обращаем внимание всех, кто хочет заполучить такую приставку: идите в магазины, ищите консоли на полках. Мы понимаем, что найти консоль в продаже сложно, приносим свои извинения. Мы рады большому интересу со стороны пользователей и благодарны за такое внимание и поддержку нашего устройства.

NES Classic появилась в продаже в ноябре прошлого года, в комплекте с приставкой идут 30 оригинальных игр. Розничные сети радовались тому, что игровая консоль отлично продаётся и её быстро раскупают. За пару месяцев продаж Nintendo реализовала в Америке около 200 000 таких приставок.

Ситуацией быстро воспользовались перекупщики, цены на возрождённую игровую систему на eBay просто какие-то космические.

Nintendo прекращает продажи NES Classic Edition

Зато посмотреть ролик с распаковкой этой ретро-консоли на канале Wylsacom вы можете совершенно бесплатно.

Источник: The Verge

Источник

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