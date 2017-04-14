Современные исследования показали, что бег всё-таки продлевает жизнь. Оказалось, что любители пробежек живут на 3 года дольше тех, кто не ценит такие активности. Причём особой роли не играет, бегаете ли вы постоянно или от случая к случаю, курите или активно выпиваете, главное, быть в движении. Бег оказался эффективнее любого другого вида спорта, влияющего на продолжительность жизни.

Изучение проблемы заняло 3 года, его проводили в Институте Купера в Далласе. Учёные пришли к выводу, что даже 5-минутная пробежка продлевает жизнь. После этого исследователей завалили вопросами и коллеги, и любознательные граждане.

Например, спрашивают, влияет ли напродление жизни ходьба? Легкоатлеты волнуются, а не вредны ли забеги на большие дистанции? Может, существует определённая грань, когда пробежки теряют эффективность? Другие интересуются, вдруг нужно бегать в течение всего года, чтобы продлить жизнь на такой же срок?

В итоге месяц назад автор исследования, профессор Дак Хи Ли (Duck-chul Lee) вместе со своими коллегами провёл повторное исследование с учётом вопросов публики. Какие получились выводы?

Для начала, теория о том, что бег продлевает жизнь снова подтвердилась. Данные показали, что вероятность смертельного исхода у любителей пробежек снижается на 40%. Причём тут не играет роли, страдает ли человек от избыточного веса, курит или пьёт.

Затем учёные определили, что если бы каждый из участников опроса занимался бегом, то вероятность инсульта уменьшилась на 25%.

Возможно, самым интересным результатом исследования оказалось то, что чем больше человек занимается бегом, тем дольше он живёт.

Для статистики взяли средний результат — 2 часа бега в неделю, получилось, что за 40 лет при таком темпе занятий человек потратит на спорт полгода жизни, но она увеличится на 3,2 года. С учётом затрат на тренировки «чистыми» получается 2,8 года.

Конечно, бег не подарит бессмертие, ученые считают, что он не увеличит жизнь больше, чем на 3 года. В то же время продолжительные пробежки не вредят здоровью. Если бегать по 4 часа в неделю, улучшается состояние здоровья, но продолжительности жизни это не вредит.

А что с другими активностями? Ходьба, поездки на велосипеде уменьшают риск смерти на 12%. Почему же так полезен бег? Учёные пока не знают ответ на этот вопрос. Возможно, пробежки помогают бороться с повышенным давлением и ожирением, особенно в зрелом возрасте. Кроме того бег повышает выносливость, а значит, человек дольше сохраняет трудоспособность.

Что же, нужно срочно надевать кроссовки и бежать на улицу? Исследование не претендует на абсолютную точность, тут слишком много факторов, оно не означает, что исключительно активная жизнь — залог долголетия. Возможно, всё дело в более здоровом образе жизни у спортсменов, который тоже очень важен. Тем не менее, бег реально увеличивает число прожитых на свете дней.

О вреде пробежек по городу говорили мне знакомые спортсмены и тренеры. Убиваешь колени, когда бегаешь по улицам, покрытым асфальтом, организм не очень-то рад пробежкам на загазованном воздухе. На мой взгляд, всё дело в настрое и подготовке. Если вообще ничем не заниматься, потом пробежать изо всех сил первый километр и упасть замертво на весеннем солнце, то, конечно, толка от таких занятий нет.

Но если постепенно наращивать нагрузку, удерживая пульс в разумных пределах (около 150-170 ударов), тогда и колени будут целы, и организм постепенно привыкнет к тренировкам. По крайней мере, настроение после пробежек точно улучшается, а счастливые люди живут дольше.

Источник: NYT

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