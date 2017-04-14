На этой неделе состоялся анонс нового дрона от DJI — Phantom 4 Advanced. Обновления включают в себя новую камеру с 20-мегапиксельным сенсором, который способен снимать видео с разрешением 4К и частотой 60 кадров в секунду, а также различные режимы полёта и увеличенный объем памяти (поддерживаются microSD до 128 ГБ, 30 минут видео).

Advanced не соответствует версии Pro, разве что в системе обхода препятствий вместо отслеживания со всех четырех сторон, дрон видит препятствия только перед собой.

Новый дрон, как и старшая модель в линейке, имеет модификацию Plus со встроенным в контроллер 5.5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и вдвое большим запасом яркости по сравнению с экраном смартфона.

Phantom 4 Advanced призван заменить оригинальный Phantom 4, продажи которого прекратятся сразу после выхода нового дрона 30 апреля. Цена новинки — $1349, а Plus будет стоить $1649 (с пультом управления в комплекте). На момент запуска Phantom 4 стоил $1399.

Аэросъемка становится очень популярной среди обычных пользователей. Много фотографий и видео снятые с высоты причьего полета выкладываются в социальные сети, людям нравится создавать такой контент. Но у аэросъемки есть свои барьеры: не везде разрешено совершать полеты, навык управления устройством нужен и не маленький. То есть просто так покупать дорогущий дрон не имеет смысла, стоит начать с более дешевых моделей, ведь шанс разбить устройство по неосторожности и неопытности очень велик.

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