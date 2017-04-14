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Приложение Google Фото теперь ещё и видео улучшает

14.04.2017 9:30 492

Ещё один аргумент в пользу приложения Google Фото: теперь оно научилось корректировать видео, снижая эффект «трясущихся рук».

Конечно, если хочется снять плавное видео, то нужно использовать штатив. Но не всегда же его носить с собой, это убивает всю концепцию мобильной съёмки. Поэтому и встраивают в телефоны оптическую стабилизацию, она помогает создавать качественные ролики.

Но есть и другая методика, у Google Pixel, к примеру, оптической стабилизации нет, но там эту проблему решают софтовыми методами. Похоже на то, что Google «обкатала» разработку на телефоне, а теперь добавляет её в приложение Google Фото. Причём если у вас устройство с оптической стабилизацией, то и снятые на него ролики будут обработаны в программе. Пример работы приложения можете оценить сами.

Видео с обработкой в Google Фото.

Видео без обработки.

Как это работает? Открываете видео в приложении (я использовал эту версию), выбираете обработку, после чего нажимаете на кнопку, а софт улучшает ролик. Продолжительность процесса зависит от длины видео — на коррекцию минутного ролика уходит около 2 минут. Учтите, что софт обрезает видео, но оригинал всё равно остаётся в памяти, так что всегда сможете вернуть исходник.

Приложение Google Фото теперь ещё и видео улучшаетПока что не стоит ждать чуда, дёрганное видео с резкими движениями внезапно не превратится в идеально плавный ролик, как будто снятый на стедикам. Но разницу в качестве почувствуете, эффект ощутим. Нейронные сети обучаются быстро, так что однажды наличие оптической стабилизации в телефоне уже вообще не будет играть роли. Сняли видео, а софт сам сделает идеальную картинку.

Источник: The Verge, Androdpolice

Источник

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