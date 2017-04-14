Привет, сегодня у нас обзор полезного приложения. Обзор приурочен к выходу обновленной программы заправок «Газпромнефть». Нам софт очень помогает при проведении тест-драйвов: заправляться всё равно надо, а так бонусами получаем хот-доги и кофе на обратном пути.

Преимущества бонусной программы

«Газпромнефть» предлагает копить бонусы, посещая заправочные станции. Уточнить сумму накоплений можно как на кассе, так и через приложение, где видно сумму начисленных баллов за покупку.

Сколько получаете бонусов, зависит от статуса карты участника программы. По мере того, как заправляете машину или покупаете что-то другое в магазине на АЗС, можете накопить достаточную сумму для перехода с серебряной карты на золотую или на платиновую. Это зависит от суммы расходов за прошлый месяц.

Почему приложение?

Базовые данные в приложении на смартфоне видно и в личном кабинете пользователя. Если зайти через браузер на компьютере или другом устройстве, узнаете, сколько накоплено бонусных баллов и проследите за транзакциями. Но мобильное приложение предлагает больше возможностей. Программа аккуратно и красиво оформлена, тут простая и понятная навигация без лишних элементов.

Что умеет приложение?

После каждого посещения заправки вы видите в приложении, сколько потратили денег и на что, сколько бонусов накопилось. Если вы тратите бонусы, это действие тоже появится в общей истории. 1 бонус равняется 1 рублю. Можно оплатить бонусами всю покупку, если позволяет баланс.

Чтобы найти заправку по пути, используйте встроенный поиск. Приложение определит положение водителя и покажет ближайшие заправки с указанием доступных видов топлива. Либо ищите самостоятельно, указывая город, улицу или номер заправки, если его помните. Потом прокладываете путь, используя карты Яндекс, Google или Apple. Это уже зависит от того, каким устройством пользуетесь.

Прямо из приложения, нажав на значок с телефонной трубкой, можете обратиться в центр поддержки клиентов, если нужна консультация специалиста.

Также предусмотрена опция для объединения бонусных карт для случаев, когда вы решили купить бесконтактную карту нового образца с чипом. Функция дает возможность самостоятельно перенести бонусы со старой карты на новую.

Что появилось после обновления?

В свежем апдейте появились дополнительные функции. Теперь программа показывает новости о специальных акциях и предложениях, получаем больше шансов сэкономить на топливе и сделать выгодные покупки.

Если вы пользуетесь виджетом приложения на Android, тогда обнаружите, что у него поменяли дизайн, а заодно добавили информацию о двух ближайших станциях. Теперь не придётся запускать программу для поиска, это экономит время.

Также в данных о транзакции теперь видно, сколько топлива заправили (раньше отображалась только потраченная сумма, тип топлива, дата и сумма бонусных баллов).

И, наконец, теперь можно пропустить оценку. Обратная связь клиента – дело добровольное.

Как пользоваться?

Скачиваете программу из App Store или Google Play в зависимости от устройства. Проходить авторизацию не обязательно, но если у вас уже есть карта лояльности, то логично указать личные данные: номер карты и пароль.

Если уже зарегистрированы в системе, тогда вопросов не будет. Если карточки участника ещё нет, тогда приобретаете её на заправке за 199 рублей, а временный пароль получаете при регистрации в системе в сообщении или по электронной почте. После этого можете поменять его на другой. Стоимость самой карты окупается быстро (у меня ушло меньше месяца), после чего накопленные бонусы будут приятным комплиментом.

Впечатления

Обновленная версия приложения уже доступна в Google Play и App Store. Обеими пользоваться удобно: я проверил, как работает новый софт и на Android и на iOS.

Мне нравится простой и лаконичный дизайн. Удобно видеть, сколько ещё топлива нужно купить для получения дополнительных скидок. Несколько раз выручали подсказки с ближайшими заправками сети. Сами понимаете, заниматься поиском заправок за рулём неудобно, а тут всё под рукой, остаётся выбрать ближайшую, коснуться экрана, а дальше уже устройство покажет путь.

Счастливого пути и пусть бензина хватит всем!

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