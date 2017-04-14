Все ахнули, когда его анонсировали. Xiaomi делает “убийцу” Macbook… Стоит признать, что дизайн и функциональность отлично гармонировали с его ценой, по крайней мере на бумаге. Xiaomi Mi Notebook Air 13,3” оказался рабочей машинкой с нетрадиционно мощным для такого форм фактора железом.

Очень странно, что Mi Note Book Air сравнивают с Macbook Air. Вот я лично сравниваю его с “прошками” от Apple, которые вышли раньше 2016 года.

Дизайн

Качественный клон должен быть похожим на оригинал, но с некоторыми доработками. В Xiaomi Mi Notebook этой доработкой стали габариты. Взглянув на этот ноутбук, вы увидите строгий кусок алюминия, но под углом он всё равно напоминает MacBook: есть даже выемка под палец для лёгкого открытия. На крышке логотипа нет — можно с легкостью наклеить яблоко. И конечно же нельзя не провести тот самый тест на открытие ноутбука одной рукой, да Xiaomi и об этом догадались — ноутбук открывается одной рукой, хотя шарниры весьма тугие.

Верхняя часть корпуса напичкана магнитами, которые обеспечивают надежную фиксацию. Сборка качественная, ничего не болтается и не скрипит. Дисплей поворачивается на 130 градусов. И очень это все забавно. На рынке есть уйма Windows-ноутбуков, а “цельнометаллический” корпус по какой-то причине могут позволить себе единицы и в их числе Xiaomi.

Логотип спрятан на тонкой рамке вокруг дисплея — буквы MI. Всё в этом ноутбуке металлическое все кроме дисплея и рамки, они прикрыты защитным стеклом. Экран глянцевый. Вот что понравилось, так это тонкая рамка вокруг экрана, в Macbook она кажется теперь неприлично большой.

Клавиатура уж слишком похожа на аналогичную от Apple, имеет подсветку и мягкий ход клавиш. К сожалению, отрегулировать яркость этой самой подсветки не получится, да и материалы кнопок не такие качественные, но в вопросе удобства набора текста Xiaomi удалось сделать почти клон самой удобной клавиатуры в мире — клавиатуры Apple.

Тачпад в Xiaomi Mi Notebook и хорошо работает, и приятный наощупь, но с MacBook не сравнится, несмотря на то, что выигрывает у аналогов на Windows в удобстве. Тут Xiaomi стали заложниками операционной системы. Ну не получится не у кого так откалибровать тачпад, как это делает Apple в своей macOS.

Дисплей

Да, многие производители уже успели навязать нам мысль о том, что Full HD для такой диагонали — не самый лучший вариант, но по сравнению с Retina и прочими более качественными дисплеями, именно такой выбор Xiaomi выигрывает как в производительности, так и в энергосбережении.

Благодаря матрице IPS и глянцевой поверхности, картинка не искажается, углы обзора и запас яркости более чем достаточные. Разрешения FullHD для 13.3 дюймов за глаза. Да это не Retina от Apple, да не такая же “правильная” цветопередача. Но экран хороший. Если вы пользовались до этого другими Windows-ноутбуками — не пожалеете, а если пользуетесь “маком”, то вероятность перехода на Windows-ноутбук равна нулю.

Производительность

В Xiaomi Mi Notebook 13.3” процессор Intel Core i5-6200U, из которого можно выжать 2.7 ГГц. Такое решение было принято, потому что новейший Kaby Lake пока недоступен большинству производителей, а его стоимость весьма переоценена, производительность выросла незначительно, где-то на 5%. Конечно, можно говорить, что новый процессор выигрывает за счёт обновлённого видеоускорителя, но в Mi Notebook в его роли выступает дискретная видеокарта NVIDIA GeForce 940MX с 1 ГБ памяти. Это не игровое решение, но это мощнее чем современные интегрированные видеокарты. Как не крути, но дискретная видеокарта в ноутбуке такого размера – это крутость.

Казалось бы, зачем ультрабуку дискретная видеокарта? Устройствам такого типа вполне хватит встроенной графики, но GeForce 940MX всеже превосходит все существующие сейчас интегрированные решения, даже последний Intel Iris.

Да, постоянная работа этой видеокарты влияет на время автономной работы, а на заводских драйверах нет возможности отключить ее и использовать встроенную графику Intel HD. Пообещали исправить в новых драйверах, но я проверять не стал.

С этой видеокартой Mi Notebook Air 13.3” превращается в настоящую рабочую машину. К примеру, я часто мотаюсь по командировкам и иногда у меня включается “животный” инстинкт, который может заставить меня начать играть на маленьком экране. Конечно не в самые последние игры, но на безрыбье и рак рыба. Так вот, с такой видеокартой можно позволить себе поиграть в какой-то старенький шутер или RTS. Видеомонтаж тоже можно делать, конечно все упрется в 8 Гб оперативки, но дискретная видеокарта тут только плюс.

Ясно, что такие мощности нужно каким-то образом охлаждать, поэтому ноутбук оснащен полноценной системой охлаждения. К слову, шумит ноутбук не громче, чем мой Macbook Pro 13.

Самое слабое место ноутбука — ограничение оперативной памяти. Для рабочих задач 8 Гб хватит, но в работе с видео или графикой будет чувствоваться приближающийся “потолок”, а увеличить объём нельзя.

Заряжается это “чудо” по USB-C, он работает через USB 3.0. Через этот разъём можно не только заряжать устройство, но и воткнуть какую-то периферию. Есть два USB и HDMI.

Беспроводные технологии ноутбука представлены двухдиапазонным модулем Wi-Fi и Bluetooth 4.1. Обещают совместимость со всеми беспроводными устройствами, даже с акустикой. Трудно смотреть после этого, на новые Macbook Pro 2016 года. Очень трудно.

Мультимедиа

Знаете, чем Xiaomi решила привлечь потребителей приобрести именно этот девайс? Наклейкой AKG. Производитель установил в Mi Notebook фирменную акустическую систему. Только непонятно зачем. Решётки динамиков размещены на задней крышке и любая поверхность, твердая или мягкая, приглушает или искажает звук. Если у вас нет подставки под ноутбук, то часть звука будет естественно приглушаться.

Однако сами динамики неприлично громкие и прям слышиться как звук вырывается из под корпуса устройства. Низкие частоты выражены слабо, но верхних и средних достаточно и для фильмов, и для музыки и каких-то игр.

Автономность

Ёмкость батареи 40 Вт не ставит каких-либо рекордов, особенно если учесть наличие видеокарты. Если снизить яркость экрана и работать лишь с документами, можно добиться 9 часов работы. Смотреть видео в HD-качестве по Wi-Fi получится на протяжении 5,5-6 часов. На полной мощности устройство проживет не более двух часов. Зато за полчаса аккумулятор способен зарядиться на 50%. И это круто! Быстрая зарядка в ноутбуке — это ли не великолепно?

Цена

В моих краях (Одессе) стоимость Xiaomi Mi Note Book Air 13.3 от $900 до $1000. Скажу честно, сам бы не взял, но технически ноутбук удался на славу. Почему не взял? Потому, что не готов платить $1000 за ноутбук на Windows. На десктопах сижу легко, но на “виндобуках” не могу. Уж больно разбаловала меня Apple своим экраном, тачпадом, временем работы, да и самой macOS.

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