Если желание Apple приобрести Disney осуществится, то это событие станет эпохальным, ведь стоимость покупки оценивается в нереальные $200 млрд. Аналитики ресурса Insider.pro подметили, что после покупки жизнь как Голливуда, так и Кремниевой долины уже никогда не будет прежней.

Объединение двух гигантов — медийного и технологического — произведет настоящий переворот в обеих индустриях, считают эксперты RBC Capital Markets.

“Слияние двух компаний породит ещё более величественную корпорацию, финансовые и производственные возможности которой будут способны полностью изменить мир сервисов, устройств и контента”

Финансы позволяют, но в «притирочку»

Баланс зарубежных счетов Apple оценивается примерно в 230 миллиардов долларов, ожидая возвращения в страну, но пока эта операция может сильно ударить по “карману” из-за больших налогов.

Тим Кук ответил, что надеется на налоговую реформу в США, которая поможет перевести средства на внутренние счета без больших потерь.

Disney не один доллар стоит

Несмотря на огромное количество свободных средств у Apple, практически все они могут пойти на покупку студии, ведь на данный момент капитализация Disney равна $237 млрд. Аналитики RBC заявили, что если Apple удастся договориться о совершении сделки, нужно будет накинуть еще плю 40% от рыночной стоимости акций Disney. Даже если корпорация переведет весь свой капитал в США, то с учётом всех налогов сбережений попросту не хватит. На данный момент самой дорогой покупкой корпорации из Купертино является Beats за 2.2 млрд.

Выбор сложный, но возможный. Инвесторы активно интересуются, купит ли Apple студию Disney. На попытки компании совершить столь масштабную сделку есть свои причины:

Уменьшить зависимость от iPhone. На данный момент, выручка от продаж смартфона составляет более 60% всех доходов корпорации, делая Apple зависимой от ситуации на мобильном рынке.

Дать толчок развитию сервисов. Рынок смартфонов из года в год снижает свои скачки в развитии, пора подумать о будущем — о сервисах (iTunes, Apple Music и т.д.). Disney имеет огромный архив контента, который можно реализовать на платной основе.

Составить конкуренцию Amazon и Netflix. Технологии и идеи для потокового вещания — вот, что нужно Apple для присутствия на новом рынке. И тут Disney может воскликнуть “Их есть у меня!”.

Историческая схожесть. Когда-то Стив Джобс был крупнейшим акционером студии Pixar, которая сейчас входит в состав Disney. Не думайте, что Джобс спонсировал компании просто так — в их философии явно было что-то общее.

RBC пишет: “Сейчас на рынке медиа существует огромная конкуренция, поэтому выступать в игру на данном сегменте — глупая затея. А вот слияние компаний даст готовые инструменты для реализации контента (устройства Apple), огромный архив материала, а также мощности для производства новых шоу”.

Союз откроет уникальные возможности для решения ранее невозможных задач: “Apple и Disney диктуют моду в своих отраслях, у них огромное влияние и известность по всему миру. На вопрос, что смогут сделать две эти компании вместе, ответ будет простым — всё”, добавляет RBC.

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