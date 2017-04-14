В современном мире, где в нашей стране и за ее пределами процветает преступность, в частности имущественные нарушения закона, каждый должен заботиться о собственной безопасности. Существуют разные системы, позволяющие защититься от грабителей незваных гостей, камеры видеонаблюдения и бронированные сейфы для хранения важных документов, финансовых средств и драгоценностей, системы контроля и управления доступом, подслушивающие устройства и многое другое. В компании «TV Vision» в России можно приобрести готовые комплекты видеонаблюдения, видеоглазки для входных дверей, муляжи камер наблюдения, системы «Умный дом», автомобильные видеорегистраторы, а также новинку – особые глушители сигналов, подавители записи на диктофон и микрофон.

Эти устройства позволяют избежать цифрового взлома, а также гарантируют информационная безопасность. Наиболее актуальны такие глушилки диктофонов и микрофонов на крупных предприятиях, в бизнес-центрах и офисах, где проводятся важные переговоры. С помощью этих элементов системы безопасности можно сохранить коммерческую тайну, производственные секреты и не допустить утечки конфиденциальной информации, которой могут воспользоваться конкуренты или недоброжелатели. Блокируя работу подслушивающих устройств, которые могут располагаться внутри мобильного телефона или вне его, бизнесмен гарантирует себе защиту от потери важной информации. На сайте магазина представлены подавители сигнала записывающих и подслушивающих устройств по цене от 19000 руб., которые внешне похожи на обычные колонки, или на другие технические изделия, не вызывающие подозрений.

Зайдя на страницу конкретного предложения, вы сможете ознакомиться с его техническими параметрами, узнать, кто производитель устройства, каков тип глушилки и радиус подавления сигнала, какие режимы доступны в подавителе и в чём его особенности. Так, некоторые устройства, изготовленные из разных материалов, позволяют работать в режиме ультразвука, акустики и в комбинированном режиме несколько часов автономно, без подзарядки. Познакомьтесь с комплектом поставки и техническими характеристиками глушителей, и подберите нужный подавитель сигналов, исходя из своих потребностей, и сделайте заказ по максимально выгодной цене на нашем сайте. Это могут быть глушилки Bluetooth, wi-fi, мобильного интернета, городской мобильной связи, диктофонов и микрофонов, глушилки в автомобиль, офис и так далее.