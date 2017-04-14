Для поддержания комфортного микроклимата в помещениях, жилых домах, коммерческих административных и производственных зданиях необходимы безотказно работающие системы кондиционирования воздуха, а также отопления и водоснабжения. В летнюю жару обойтись без кондиционера, который охлаждает определенную площадь здания, буквально не возможно, именно поэтому такие системы в Украине устанавливают и в обычных квартирах, домах, и практически во всех офисах, на предприятиях, в производственных помещениях и переговорных.

Кондиционеры бывают разными, некоторые только охлаждают воздух, а есть модели, которые могут в зимний холод нагревать помещения. Противоположные им — системы отопления. Из-за подорожания газа в Украине многие переходят автономное отопление, устанавливают дома теплые полы, проводят автономное отопление, используют в частных домах и на дачах твердотопливные котлы, работающие на прессованных древесных гранулах пеллетах и другом топливе. Airoom — компания, которая располагается в Чернигове. Мы можем провести в любое здание кондиционер, систему водоснабжения или микроклимата, и создать идеальные условия для работы или жизни. В разделе «Отопление» на портале можно найти и купить котлы и обогреватели, радиаторы и тепловые пушки, работающие на воде, на газу, на дизельном топливе или от электричества.

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